Finora disponibile solo con le motorizzazioni a benzina e benzina mild hybrid, la gamma della Hyundai Bayon si arricchisce della versione 1.2 GPL. Con una percorrenza superiore a 650 km resa possibile da un serbatoio da 47 litri, la Bayon GPL è offerta nei due allestimenti XTech e XLine con prezzo di partenza di 20.000 euro (IVA e messa su strada incluse).

Prestazioni e consumi della Bayon GPL

Partendo dalle novità portate dalla nuova motorizzazione, il 1.2 MPI abbinato al cambio manuale a 5 marce eroga 82 CV e 109 Nm di coppia nell’utilizzo a GPL.

La velocità massima è di 165 km/h, l’accelerazione 0-100 km/h è di 13,5 secondi e i consumi si attestano sui 6,9-7,2 l/100 km (5,5-5,7 l/100 km nell’utilizzo a benzina) nel ciclo medio combinato WLTP.

Gli allestimenti XTech e XLine

Nel listino della Bayon GPL fa il suo esordio la versione XTech (da 20.000 euro) che include di serie equipaggiamenti come l’Hill Assist Control, 6 airbag (anteriori, laterali e a tendina), avviso anticollisione con riconoscimento di pedoni e biciclette, mantenimento attivo della corsia, riconoscimento dei limiti di velocità e rilevamento della stanchezza del conducente.

Nella XTech sono compresi anche le luci diurne a LED, le barre sul tetto, cerchi in acciaio da 15”, climatizzatore manuale e radio con Bluetooth e presa USB.

La più ricca XLine (da 21.750 euro) aggiunge cerchi in lega da 16”, griglia anteriore in nero lucido, quadro strumenti Cluster Supervision da 10,25”, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera, Multimedia System con touchscreen da 8” e connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto e il caricatore wireless per smartphone.

Per entrambi le versioni della Hyundai si può attingere alla lista degli optional. Di serie, sui due allestimenti è offerta la verniciatura metallizzata Phantom Black, ma si può richiedere anche una tinta pastello (350 euro) o un’altra metallizzata/micalizzata (650 euro). Sulla sola XLine si può ottenere anche il tetto a contrasto (600 euro) e il LED Pack (850 euro) che include fari anteriori full LED e posteriori a LED.