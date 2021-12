Lunghezza: 4.180 mm

Larghezza: 1.775 mm

Altezza: 1.500 mm

Passo: 2.580 mm

Bagagliaio: min 321-411 max 1.115-1.205

La Hyundai Bayon ha dimensioni molto simili a quelle della Hyundai Kona, replicando quanto fatto da altri costruttori - ad esempio Opel con Mokka e Crossland, offrendo modelli simili nelle misure ma con stile e dotazioni differenti per "intercettare" gusti e necessità differenti.

La Hyundai Bayon è infatti un B-SUV più semplice a livello di gamma e meccanica rispetto alla sorella, come vedremo più avanti, con un prezzo inferiore non soltanto alla base e allestimenti più semplici, ma studiato per ottimizzare i volumi e venire incontro alle esigenze di chi guarda più all'essenza.

Hyundai Bayon 3/4 anteriore

Hyundai Bayon, le dimensioni

La Hyundai Bayon è lunga 4,18 metri (4.180 mm esatti, 30 mm meno di Kona) e larga 1,77 (1.775 mm), esattamente quanto Toyota Yaris Cross, rispetto alla quale ha però un passo più lungo di 2 cm, 2.580 metri, e un'altezza di 1,5 metri esatti, a donarle un profilo affusolato. L'altezza da terra, 165 mm, è lievemente maggiore rispetto alla rivale giapponese.

Hyundai Bayon 3/4 posteriore

Hyundai Bayon, bagagliaio e abitabilità

L'interno di Hyundai Bayon mira all'essenziale ma mantiene volumi e spazi nella media, abitabilità effettiva per 4 adulti più in bambino come per tutti i modelli di questa taglia e un bagagliaio da 321 litri che diventano 411 sulla versione base, con motorizzazione a benzina senza sistema mild hybrid e dunque un sottovano di carico più spazioso e profondo.

Gli schienali del divanetto posteriore hanno uno schema 60:40 e, una volta abbattuti, formano un pavimento particolarmente piatto con volume disponibile che passa rispettivamente a 1.115 e 1.205 litri a seconda della motorizzazione.

Hyundai Bayon, bagagliaio Hyundai Bayon, sedili posteriori

La gamma motori, come accennato in precedenza, comprende il 1.2 aspirato e un 1.0 Turbo con sistema mild hybrid a 48 V. Niente trazione integrale, non prevista (mentre su Kona alcune versioni la offrono) ma ben tre cambi: il motore base ha un manuale a 5 marce semplice, il 1.0 Turbo un manuale iMT con frizione elettroattuata e 6 marce, oppure un doppia frizione automatico DCT a 7 rapporti.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.2 84 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.0 GDi-T 100 CV Benzina mild hybrid Anteriore, cambio manuale o doppia frizione

Hyundai Bayon, la cappelliera ribaltabile

Hyundai Bayon, le concorrenti con misure simili

Anche Hyundai Bayon è stato collocato nel cuore del panorama dei B-SUV e trova dunque molti concorrenti con misure che si allontanano, in positivo o in negativo, di pochissimi cm. Ecco quelli lunghi tra 4,15 e 4,21 metri:

Opel Mokka: 4,15 metri

Seat Arona: 4,15 metri

Citroen C3 Aircross: 4,16 metri

Suzuki Vitara: 4,17 metri

Toyota Yaris Cross: 4,18 metri

Ford Puma: 4,19 metri

Hyundai Kona: 4,21 metri

Nissan Juke: 4,21 metri

Opel Crossland: 4,21 metri