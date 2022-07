A volte, per elaborare un’auto non servono kit da 1.000 CV o infinite componenti in fibre di carbonio, ma solo un po’ di creatività. E di sana follia.

Ne è una dimostrazione la storia di Tyler Atkin, un tiktoker britannico che ha installato una serie di accessori della Nintendo Wii sulla propria Mazda MX-5 trasformandola in una vera auto da videogame.

Dal videogame alla realtà

I video pubblicati da Atkin su suo canale TikTok e su Instagram hanno fatto il giro del mondo nelle scorse settimane. Ad esempio, la prima clip ha ricevuto oltre 3 milioni di visualizzazioni, 200.000 like e 5.000 condivisioni. Il motivo? Al posto del volante originale della Mazda, Atkin ha installato il volante della Nintendo Wii creato come accessorio per giocare a Mario Kart.

Intervistato da IGN, l’automobilista ha spiegato così il motivo del suo “progetto”:

“Volevo solo tenermi occupato e ho avuto l’idea di inserire il volante della Wii. Ho realizzato un video e dicevo (scherzando) che sarei arrivato ad un milione di visualizzazioni. Ora i dati dei miei video sono impressionanti. La guida su strada? Terribile”.

Sì, come documentato da uno dei suoi video, Atkin ha davvero portato su strada la sua Mazda. Crediamo comunque che abbia percorso pochi chilometri prima di mettere in serio pericolo sé stesso e gli altri.

E' nata la Mazda "Wiiata"

E non è finita qui. Oltre al volante, l’automobilista ha inserito tanti altri accessori della console giapponese sulla sua MX-5. Ora ribattezzata Mazda “Wiiata” (“Miata” è il nome del modello in diversi mercati in tutto il mondo), l’auto può contare su un controller Nunchuk al posto del pomello del cambio e sul controller a forma di mazza da baseball come nuova leva del freno a mano.

Infine, Atkin ha realizzato un nuovo tappetino utilizzando parti dell’accessorio necessario per giocare a Wii Fit Yoga. Il prossimo obiettivo? Installare una vera console Wii al posto dell’impianto stereo. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questo tuning a dir poco stravagante.