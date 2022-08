Un'auto unica per ricordare un'icona americana. La Bentley Contintental GT Speed Convertible diventa una one-off che sarà venduta all'asta nei prossimi mesi per supportare la ricerca contro il cancro, grazie al lavoro congiunto di Bentley Americas e la SagerStrong Foundation che hanno reso omaggio al celebre telecronista NBA Craig Sager.

Sager, scomparso nel 2016 per un tumore ematologico, è stato la voce più famosa ed eclettica del campionato di basket americano per oltre vent'anni, tanto da entrare nella Hall of Fame NBA. A renderlo celebre furono i suoi completi sgargianti e i battibecchi con alcuni allenatori durante le interviste, La Bentley Contintenal GT Speed Convertible a lui dedicata si ispira proprio a una delle sue ultime apparizioni in pubblico, quando già malato, ritirò il Perseverance Award nel 2016.

Un look unico

La Bentley donata per il progetto è stata "vestita" con un motivo floreale che che vede una trama di rose di vari colori decorare i fianchi della Continental GT Speed Convertible, per l'occasione bicolore: con la parte frontale in nero e la coda in bianco. Un tributo realizzato dalla divisione Mulliner di Bentley, che ha cercato di unire il messaggio lasciato da Carig Sager e dalla sua fondazione insieme alla passione per le auto che ha alimentato gran parte della sua vita, realizzando a mano tutti i dettagli.

Oltre alla livrea unica questa one-off riporta l'autografo di Sager cucito sui poggiatesta, e presto alla sua potrebbero aggiungersene molte di pari importanza: l'obiettivo è infatti quello di coinvolgere celebrità dello sport e dello spettacolo per aumentare il valore dell'auto e portarla all'asta devolvendo tutto il ricavato proprio alla SagerStrong Foundation nel 2023.

Stacy Sager, moglie di Sager e presidente della SagerStrong Foundation, ha commentato così la realizzazione di questa speciale Bentley Contintental GT Speed Convertible:

"Craig aveva una passione radicata per l'artigianato, che si rifletteva negli abiti che faceva confezionare e nelle auto che sceglieva di avere in garage. Se fosse qui oggi porterebbe in giro la sua famiglia, a capote abbassata, su quest'auto con un sorriso smagliante".

I numeri

La Bentley che andrà presto all'asta è unica nel suo genere all'esterno ma ha tutti i numeri che hanno reso la Continental GT Speed un riferimento.

Sotto il cofano c'è il W12 TSI da 6.0 litri, capace di 650 CV e 900 Nm di coppia che fanno scattare questa superturistica da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e raggiungere un picco di velocità di 335 km/h. Una fuoriserie monumentale, come vi abbiamo raccontato portandola alla scoperta delle bellezze di Roma.