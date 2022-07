Almeno una volta nella vita vi è capitato di sognare di guidare la mitica Ford Mustang Hoonicorn del 1965 di Ken Block? Ora potreste farlo davvero, o quasi. Si perché l'azienda americana Team Associated ha sviluppato un modellino in scala 1:10 riprodotto nei mini dettagli, con motore elettrico e radiocomandato.

Disponibile all'acquisto in diverse versioni, ha un prezzo di partenza di 388 euro per il kit base, a cui vanno aggiunti il radiocomando e le batterie. Il kit completo si può trovare a 585 euro.

In scala ma realistica

La Mustang di Ken Block in scala 1:10 viene realizzata su un telaio dedicato chiamato Apex2, con dimensioni di 458 mm per quanto riguarda la lunghezza e 200 mm per quanto riguarda la larghezza. E' dotata di tre differenziali, una scatola del cambio anteriore e il sottoscocca sigillato, per evitare l'ingresso di detriti in fase di drift.

Al posteriore trova spazio un sistema di sospensioni indipendenti a regolazione della convergenza continua per essere sempre pronta a tutto. Molto robusta, a livello di powertrain è equipaggiata con un motore a spazzole a tre lotti Reedy SC500X.

Prezzi e disponibilità

Team Associated propone in vendita la Hoonicorn RC in due versioni. La prima ha un prezzo di 588 euro e include il motore, il ricevitore, la radio e la carrozzeria già personalizzata Hoonicorn.

La seconda versione, più costosa, è accessoriata e dotata già di tutto ciò di cui un pilota professionista avrebbe bisogno, come il caricabatterie e la batteria aggiuntivi. Viene offerta da Team Associated al prezzo di 677 euro, non proprio economico ma molto più conveniente rispetto al kit base senza accessori, offerto a 388 euro.