Ormai viviamo immersi in un mondo fatto di serialità, con servizi di streaming a "sparare" episodi di un numero praticamente infinito di serie, a coprire ogni genere televisivo possibile e immaginabile. Alla partita partecipa anche Ken Block, l'uomo che ha fatto del drifting una forma di intrattenimento, con la serie "Hoonicorn vs. The World", dove la folle Mustang AWD da 1.400 CV sfida in classiche drag race.

Al volante però questa volta non c'è il protagonista delle varie Gymnkhana ma la figlia, la quattordicenne Lia, avviata alla sacra arte del drift dal papà e ormai capace di domare la folle quantità di cavalli della cattivissima Hoonicorn, protagonista in questo video di una drag race con la Tesla Model S Plaid.

V8 contro elettrico

Se vi sembra un confronto impari basta ricordare le specifiche della Model S Plaid: 3 motori elettrici per un totale di 1.000 CV e 0-100 bruciato in meno di 2". Numeri da hypercar, portati però sotto la carrozzeria di una berlina. Ma baseranno a battere un "mostro" come la Ford Mustang di Ken Block?

I 400 CV in più di certo contano, così come il peso: 1.359 kg per la Hoonicorn, 2.161 per la Model S più potente mai creata. 800 kg di differenza, ma col vantaggio della coppia istantanea a muovere la berlina elettrica. Ma alla prova dei fatti come si comportano?

Nella prima manche, su un percorso di 300 metri, la Model S Plaid parte con un leggero anticipo e la giovane Lia Block deve sudare per riguadagnare terreno, arrivando davanti di poco. Risultato impressionante pensando al fatto che la Model S Plaid è un'auto di serie regolarmente acquistabile.

Nella seconda manche alla Model S è stata messa leggermente più avanti rispetto alla Hoonicorn, mentre il percorso è stato accorciato per permettere alla berlina elettrica di sfruttare al meglio la propria coppia. Ed ecco che vince.

Nella terza e ultima manche, ancora una volta su un percorso accorciato ma con le auto alla pari sulla griglia di partenza. Risultato: il proverbiale "pelo" ha premiato la Hoonicorn, per quello che potrebbe essere il finale più "tirato" nella storia della Mustang da 1.400 CV di Ken Block.