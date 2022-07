Il primo concept dell'Honda Prologue EV ha fatto la sua apparizione nel maggio del 2021, sorprendendo il pubblico. Un SUV elettrico dalle generose dimensioni, con linee levigate e un design complessivamente aerodinamico.

La versione definitiva dovrebbe arrivare nel 2024, affiancandosi come modello a zero emissioni alla già amata Honda e. Recentemente la Casa ha rilasciato un nuovo teaser video, mostrando ulteriori dettagli inediti.

Dove viene disegnata

Il video rilasciato da Honda mostra il design center americano, situato in California. In 4 minuti descrive il processo di realizzazione di un nuovo veicolo, dalle fasi iniziali di immaginazione su carta, alle prime prove in realtà aumentata, fino allo sviluppo del modello in scala reale.

Marco Tan, VR e CG designer di Honda Design, dice:

Siamo stati in grado di vedere Prologue in ambienti digitali che assomigliano davvero al mondo reale. Simulando e valutando colori, materiali e persino l'illuminazione in un ambiente 3D virtuale, siamo stati in grado di esplorare possibilità che hanno portato lo stile a un livello superiore.

La possibilità di progettare in realtà aumentata l'auto ha reso il processo di sviluppo molto più rapido rispetto al passato. I designer hanno potuto scartare in anticipo alcune linee definite eccessive, oppure aggiungere dettagli di particolare rilevanza, come i nuovi fari anteriori full LED.

Sang-Hyuk Ahn, designer di esterni presso Honda, commenta:

Progettare un nuovo veicolo elettrico Honda ci ha dato più libertà di un veicolo con un motore a combustione interna, e possiamo allargare la nostra immaginazione, soprattutto nello stile del frontale. Abbiamo immaginato Prologue con un passo più lungo, uno sbalzo più corto e pneumatici in grado di creare proporzioni sportive e una posizione più forte.

Come sarà davvero

Ma la versione definitiva del Prologue sarà davvero come il modello in creta visibile nel video? Questa è una domanda a cui i designer per il momento hanno preferito non rispondere, anche se Honda ha definito il video una vera e propria anteprima. Il nuovo SUV, sviluppato in collaborazione con General Motors, dovrebbe essere messo in vendita nel 2024.