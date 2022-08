Ancora una proroga al taglio delle accise. Dopo l’ultimo intervento di inizio agosto, che aveva confermato lo sconto sui carburanti fino al 20 settembre, il Governo si prepara ad allungare l’orizzonte temporale della misura di altri 15 giorni, così da arrivare almeno al 5 ottobre.

Per l’operatività si aspetta la firma di un decreto interministeriale Mef-Mite, che si inserirà nel solco del decreto Aiuti bis, in fase di studio. Quasi certo l’importo della sforbiciata, pari a 30 centesimi su tutti i carburanti: benzina, diesel, Gpl e metano.

Aumenti da contrastare

Una mossa necessaria e attesa dagli automobilisti, perché i prezzi hanno ripreso a salire, dopo un periodo di tregua durato qualche settimana. Sulla rete italiana di registrano aumenti, soprattutto su gasolio e metano.

Anche il petrolio viaggia su quotazioni molto alte, nonostante il ripiegamento registrato ieri: il costo del Brent – greggio di riferimento del mercato europeo – si aggira sui 99-100 dollari al barile, mentre il WTI – riferimento del mercato americano – si piazza intorno ai 92 $/b.

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti in Italia pubblicati oggi da Quotidiano Energia ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico.

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,775 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,761 e 1,789 euro/litro (media no logo a 1,768 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,848 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,839 e 1,853 euro/litro (no logo a 1,850 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 1,926 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,851 e 1,987 euro/litro (no logo 1,826). La media del diesel è arrivata invece a 1,991 euro/litro, con i singoli player tra 1,939 e 2,047 euro/litro (no logo 1,904).

Il Gpl si muove infine tra 0,802 e 0,830 euro/litro (no logo 0,799), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 2,500 e 3,049 euro/kg (no logo 2,716).