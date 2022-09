A insidiare il primato di Ferrari, Lamborghini e Porsche, c’è da qualche anno anche l’americanissima Chevrolet Corvette Stingray. L’ottava generazione è diventata una supercar “esotica” a tutti gli effetti, con prestazioni da urlo e il motore spostato centralmente per ottenere un assetto più bilanciato.

Ora, il tuner tedesco SlyStyle Performance ha deciso di migliorare ulteriormente questa formula intervenendo su estetica e powertrain della Chevy.

Un Cabriolet affilatissima

Gli interventi sulla Corvette (qui proposta in un esemplare Cabriolet) sono partiti dalla carrozzeria. SlyStyle ha aggiunto splitter e alette in carbonio per rendere ancora più spigoloso il look della supercar americana.

A queste appendici, si aggiunge il nuovo spoiler posteriore che dona ulteriore stabilità all’auto alle alte velocità. Secondo il tuner, infatti, queste modifiche non hanno solo fini estetici, ma sono anche funzionali per migliorare l’aerodinamica.

Nello specifico, i nuovi elementi anteriori hanno aumentato la deportanza di 50 kg, mentre quelli posteriori di altri 80 kg.

A ciò si affiancano nuovi cerchi in lega Drago in nero satinato prodotti dalla Schmidt da 20” all’anteriore e 21” al posteriore su pneumatici 255/30 R20 davanti e 325/25 R21 dietro.

Inoltre, l’assetto è stato abbassato di 20 mm sull’avantreno. Solo per i modelli equipaggiati col pacchetto Z51 è possibile richiedere le sospensioni sportive posteriori che abbassano di ulteriori 20 mm la vettura.

Una spinta extra

SlyStyle afferma di aver rivisto in modo importante anche il motore. Nella Chevrolet di serie omologata in Europa, il 6.2 V8 aspirato produce 482 CV e 613 Nm e consente un’accelerazione 0-100 km/h di 3,5 secondi e una velocità massima superiore ai 310 km/h.

Il tuner ha installato un filtro K&N ad alte prestazioni, un corpo farfallato da 87 mm, un nuovo sistema d’aspirazione e un impianto di scarico sportivo che comprende terminali da 114 mm di diametro.

Purtroppo, l’officina non parla dei dati tecnici finali, citando solamente un’accelerazione da 100 a 200 km/h inferiore di 0,5 secondi rispetto alla Corvette originale, ossia 9,6 secondi. Di conseguenza, la Chevrolet messa a punto da SlyStyle dovrebbe aver migliorato anche l’accelerazione 0-100 e, in generale, la risposta del motore a tutti i regimi.