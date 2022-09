Si avvicina l’ultimo weekend di ferie per tanti italiani. Con temperature in calo rispetto a qualche settimana fa e l’autunno sempre più vicino, la situazione sulle autostrade non è particolarmente critica.

Per avere il quadro completo sul fine settimana, comunque, analizziamo le previsioni elaborate da Autostrade.it che descrivono nel dettaglio il traffico di sabato 10 e domenica 11 settembre.

Previsioni traffico sabato 10 settembre

Le previsioni di Autostrade.it non evidenziano particolari criticità per chi è diretto al mare o in montagna, con bollino verde per tutta la giornata di sabato.

Discorso diverso per chi ha terminato le ferie e rientra a casa. In questo caso, viene segnalato traffico da bollino giallo sia alla mattina che al pomeriggio, con un graduale miglioramento in serata.

Domenica 11 settembre

Ad eccezione di qualche rallentamento alla mattina (bollino giallo), il traffico sarà scorrevole verso le località turistiche.

Più disagi per chi ritorna in città, con traffico da bollino giallo nelle prime ore della giornata. La situazione potrebbe peggiorare nel pomeriggio col passaggio a bollino rosso (traffico critico) per poi diventare verde tra tardo pomeriggio e sera.

Previsioni meteo

Si prospetta un weekend con meteo incerto su buona parte della Penisola. Sabato 10 si prevedono isolati temporali pomeridiani nel Nord-Est e nelle aree interne del Centro. Domenica 11, invece, dovrebbe essere più soleggiato, con possibilità precipitazioni al Centro-Nord nella seconda parte della giornata.

Al Sud previste temperature vicine ai 35 gradi, mentre al Nord non si dovrebbe andare oltre i 27-28 gradi.

Tutor accesi e lavori

Su oltre 1.400 km di rete autostradale è attivo il sistema SICVe, “l’erede” del tutor. Vi ricordiamo che sul sito ufficiale della Polizia Stradale sono pubblicati aggiornamenti costanti sulle accensioni del sistema e sulle diverse tratte controllate.

Nel nostro approfondimento vi parliamo anche delle migliori app che segnalano gli autovelox. Infine, sul sito della Polizia di Stato si può trovare un elenco aggiornato dei cantieri attivi durante l’estate.