Continua anche nel mese di settembre l’iniziativa Progetto Valore Volkswagen, che in realtà è variamente configurabile nella maggior parte dei parametri: vediamo quelli proposti come esempio per la Tiguan a benzina da 130 CV.

Per una Volkswagen Tiguan 1.5 TSI in allestimento Life, dal costo di 34.400 euro, si ottiene un prezzo iniziale scontato di 32.406 euro; con un anticipo di 7.000 euro tondi si pagano 35 rate mensili da 369 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,13%).

La rata finale ammonta a 16.952,32 euro, per un massimo di 60.000 km e con un costo di 0,07 euro per chilometri in eccedenza in caso di restituzione.

Non sono indicati nell’esempio altri servizi inclusi nella rata, anche se è possibile accedere a varie formule di manutenzione prepagata con sconti fino al 50%.

Vantaggi

Sicuramente l’offerta di Volkswagen sulla Tiguan permette di accedere ad uno sconto anche senza una vettura in permuta, e di distribuire bene in tre anni l’importo delle rate. Da notare le spese di incasso di 2,25 euro al mese, tra le più basse del periodo.

Svantaggi

Sarebbe stato interessante un esempio comprendente alcuni servizi direttamente nelle rate. L’anticipo di 7.000 euro è abbastanza importante, se non si dispone di un’auto in permuta.

In sintesi