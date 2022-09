Dopo l'ibrido plug-in ecco arrivare una versione turbo benzina: la MG HS, SUV compatto della Casa cinese, raddoppia l'offerta inserendo a listino una motorizzazione solamente termica. Alla base c'è il 1.5 4 cilindri da 162 CV e 250 Nm di coppia, affiancato o a un cambio manuale 6 marce o a un automatico doppia frizione 7 rapporti, sempre e solo abbinati alla trazione anteriore. Già disponibile per gli ordini ha prezzi a partire da 24.900 euro.

Meno potenza, stesso stile

Rispetto alla EHS la MG HS può contare quindi un centinaio di cavalli in meno, per uno 0-100 in 9,9" e velocità massima di 190 km/h, mentre i consumi non sono ancora stati dichiarati. Per il resto lo stile rimane invariato, così come le dimensioni: 4,57 metri di lunghezza, 1,86 di larghezza, 1,68 di altezza e passo di 2,72 e bagagliaio di 463 litri.

Anche a livello di allestimenti la storia non cambia, sono 2, con nomi differenti rispetto alla sorella plug-in: Comfort per la "base" e Luxury per la top di gamma. Come detto il prezzo di partenza è di 24.990 euro per la Comfort con cambio manuale mentre per avere l'automatico sono necessari 2.000 euro in più. L'allestimento Luxury è disponibile a partire da 27.790 con lo stesso sovrapprezzo per avere il cambio automatico.

Di per la MG HS serie ci sono portellone ad azionamento elettrico, strumentazione digitale da 12,3", monitor centrale da 10,1".cruise control adattivo, blind spot, frenata automatica d'emergenza, mantenitore di corsia e telecamere a 360°. Inoltre è prevista la garanzia di 7 anni o 150.000 km.