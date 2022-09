La nuova Mercedes GLC è sempre più efficiente. Nella gamma del SUV crossover rinnovato quest'estate sono già presenti due ibride plug-in a benzina e a breve debutterà una plug-in diesel che promette emissioni e percorrenze in elettrico da record.

Le varianti a benzina sono in vendita a prezzi da 73.923 euro, mentre la diesel arriverà nelle concessionarie tra pochi mesi.

Fino a 381 CV

A partire da dicembre saranno disponibili le ibride plug-in con motore termico a benzina, vale a dire le GLC 300 e 4Matic e 400 e 4Matic, entrambe abbinate alla trazione integrale e al cambio automatico a 9 rapporti.

Entrambe utilizzano una batteria da 31,2 kWh, un motore elettrico da 136 CV e 440 Nm e un propulsore termico da 2 litri 4 cilindri che, nel caso della 300 e, raggiunge i 204 CV e 320 Nm, mentre nella 400 e si toccano i 252 CV e 400 Nm. Nel complesso, la versione entry level tra le ibride plug-in sviluppa 313 CV e 550 Nm, mentre la più potente 400 e eroga 381 CV e 650 Nm.

Utilizzando esclusivamente la modalità EV, le due GLC consentono una percorrenza di circa 119-130 km nel ciclo WLTP e hanno consumi compresi tra 12 e 15 g/km.

Emissioni minime col diesel

Nel corso della primavera 2023 saranno introdotte anche le versioni diesel GLC 300 d e GLC 300 de, anche in questo caso supportate dalle quattro ruote motrici del sistema 4Matic. La 300 d ha un powertrain mild hybrid che utilizza un 2.0 dkiesel da 269 CV unito ad un motore elettrico da 17 kW e 200 Nm che interviene in determinate fasi della guida contenendo i consumi e migliorando lo spunto.

La GLC 300 de, invece, è un’ibrida plug-in con motore 2 litri a gasolio da 197 CV e motore elettrico da 136 CV per un totale di 335 CV e 750 Nm. La batteria da 31,2 kWh ha le stesse caratteristiche di quella montata sulle Mercedes a benzina e può essere ricaricata fino a 60 kW in DC utilizzando il connettore ad alta velocità (disponibile come optional).

L’autonomia in elettrico si attesta tra i 112 e i 128 km, mentre le emissioni di CO 2 sono di 10-14 g/km (sempre nel ciclo WLTP).

Quest’ultimo rappresenta un vero e proprio record: nessun’auto con motore termico presente sul mercato riesce – al momento – a fare di meglio. E presto arriverà la Mercedes Classe C ibrida plug-in diesel che avrà la stessa configurazione e che, sfruttando la carrozzeria più aerodinamica, potrebbe migliorare ulteriormente questo dato.

Ecco il quadro completo dei prezzi di 300 e, 400 e e 300 d, tutte disponibili negli allestimenti Advanced, AMG Advanced, Advanced Plus, AMG Advanced Plus, AMG Premium e AMG Premium Plus.