Quanto è importante la potenza di un'auto? Diciamo che la risposta forse non esiste perché gli inguaribili cultori della guida sportiva vi diranno che è fondamentale e non è mai troppa, mentre chi cerca di contenere consumi e costi di gestione sarà sempre attento a non esagerare.

In realtà la potenza massima di un'auto può fare la differenza tra un sorpasso facile e uno un po' più problematico, ma anche tra un bollo auto più alto e uno più basso. Quello che conta ancor di più nella guida di tutti i giorni è invece il rapporto peso/potenza, ovvero quanti Kg gravano su ogni CV disponibile, un dato che incide anche su consumi e prestazioni.

In Italia si vendono le auto meno potenti

Ma che potenza media hanno le auto vendute in Italia? E quelle vendute negli altri Paesi europei? Per rispondere a questa domanda abbiamo analizzato i dati più recenti forniti dall'Agenzia europea dell'Ambiente (EEA) sulle auto nuove immatricolate nel 2021 per quel che riguarda la CO2 emessa, la cilindrata, il peso a vuoto e, appunto, la potenza.

Ecco la risposta: a livello di media europea le nuove auto immatricolate lo scorso anno in Italia hanno una potenza media di 115 CV, la più bassa a livello continentale, battuta anche da Francia e Grecia (entrambe a 118 CV), Malta (119 CV) e Croazia (123 CV).

Il risultato potrebbe essere dovuto alla storica fedeltà degli automobilisti italiani verso le utilitarie e le auto da città, modelli che si posizionano solitamente nella fascia più bassa delle potenze. Un piccolo contributo potrebbe venire anche dal superbollo che frena la vendita di auto al di sopra dei 185 kW di potenza (251 CV).

Di contro le auto più potenti vengono vendute nei Paesi nordici, in particolare in Norvegia, nazione che guida nettamente la classifica con una media di ben 211 CV.

Potenza media delle auto immatricolate nel 2021

Italia: 115 CV Francia: 118 CV Grecia: 118 CV Malta: 119 CV Croazia: 123 CV Spagna: 130 CV Slovenia: 130 CV Romania: 130 CV Portogallo: 132 CV Austria: 136 CV Irlanda: 137 CV Lituania: 138 CV Slovacchia: 142 CV Finlandia: 143 CV Paesi Bassi: 144 CV Ungheria: 146 CV Repubblica Ceca: 146 CV Belgio: 147 CV Cipro: 148 CV Polonia: 148 CV Danimarca: 151 CV Lettonia: 154 CV Bulgaria: 155 CV Estonia: 156 CV Germania: 158 CV Lussemburgo: 168 CV Svezia: 185 CV Islanda: 193 CV Norvegia: 211 CV

Auto nuove, le emissioni medie di CO2 Paese per Paese

Passiamo quindi al dato della CO2 emessa allo scarico dalle auto nuove, obiettivo principale dello studio dell'EEA. Una piccola premessa: l'anidride carbonica o CO2, quella emessa anche dagli scarichi delle auto con motore termico, non è un inquinante in senso stretto, ma è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale, cioè del pericoloso cambiamento climatico dovuto alle attività umane.

In Europa il settore trasporti incide per il 27,1% sul totale della CO2 emessa in atmosfera e di questa oltre il 60% viene dalle auto. L'Agenzia europea dell'Ambiente ci dice che in media le auto immatricolate nel Vecchio Continente nel 2021 emettono 114,7 g/km di CO2.

Nella classifica per Nazioni l'Italia si trova poco sotto la metà della classifica con i suoi 124,6 g/km di CO2, subito davanti alla Romania (126,5 g/km) e dietro al Lussemburgo (123,8 g/km).

Ultimo in classifica è Cipro a quota 145,8 g/km, mentre il Paese migliore è la Norvegia che grazie alla tantissime auto elettriche vendute nel 2021 (65% del totale) si ferma a 27,6 g/km di CO2 emessa mediamente.

Emissioni medie di CO2 delle auto immatricolate nel 2021

Norvegia: 27,6 g/km Islanda: 80,3 g/km Svezia: 88,3 g/km Danimarca: 92,6 g/km Paesi Bassi: 95,1 g/km Finlandia: 98,3 g/km Malta: 103,5 g/km Portogallo: 107,1 g/km Francia: 108,6 g/km Irlanda: 112,6 g/km Germania: 113,6 g/km Austria: 116,2 g/km Belgio: 117,0 g/km Grecia: 119,7 g/km Lussemburgo: 123,8 g/km Italia: 124,6 g/km Romania: 126,5 g/km Spagna: 126,8 g/km Croazia: 129,0 g/km Ungheria: 133,0 g/km Slovenia: 133,9 g/km Lituania: 135,7 g/km Repubblica Ceca: 135,9 g/km Polonia: 136,2 g/km Slovacchia: 139,2 g/km Bulgaria: 139,8 g/km Lettonia: 142,5 g/km Estonia: 142,6 g/km Cipro: 145,8 g/km

Piccole cilindrate: l'Italia è protagonista

Indicativa della tipologia del nuovo parco circolante di auto è anche la classifica europea per cilindrata con una media continentale di 1.524 cc. Le auto con motori dalla cubatura più ridotta sono invece quelle vendute in Grecia (1.338 cc) e Malta (1.350 cc), ma l'Italia segue da vicino con i suoi 1.389 cc medi.

Anche in questo caso la Norvegia è all'altro estremo della classifica potendo vantare una cilindrata media di 1.940 cc, pur con un venduto "termico" piuttosto contenuto.

Cilindrata media delle auto immatricolate nel 2021

Grecia: 1.338 cc Malta: 1.350 cc Italia: 1.389 cc Portogallo: 1.392 cc Francia: 1.401 cc Paesi Bassi: 1.402 cc Croazia: 1.438 cc Slovenia:1.441 cc Romania: 1.446 cc Spagna: 1.471 cc Danimarca: 1.517 cc Belgio: 1.525 cc Lituania: 1.543 cc Slovacchia: 1.554 cc Repubblica Ceca: 1.558 cc Cipro: 1.570 cc Irlanda: 1.572 cc Ungheria: 1.575 cc Austria: 1.576 cc Finlandia: 1.598 cc Polonia: 1.611 cc Bulgaria: 1.652 cc Estonia: 1.669 cc Germania: 1.696 cc Lettonia: 1.705 cc Svezia: 1.706 cc Lussemburgo: 1.755 cc Islanda: 1.796 cc Norvegia: 1.940 cc

Siamo il Paese delle auto leggere

Anche a livello di peso medio delle auto nuove l'Italia si dimostra ancora molto legata alle vetture compatte e leggere, con un dato di 1.369 kg (contro una media europea di 1.488 kg) battuto solamente dalla Grecia (1.325 kg).

La Norvegia si guadagna anche il primato delle auto più pesanti (1.961 kg), seguita un po' a sorpresa dai 1.797 kg di peso a vuoto medio di Malta.

Peso a vuoto medio delle auto immatricolate nel 2021

Grecia: 1.325 kg Italia: 1.369 kg Croazia: 1.378 kg Francia: 1.393 kg Romania: 1.407 kg Portogallo: 1.432 kg Spagna: 1.435 kg Lituania: 1.443 kg Slovenia: 1.453 kg Repubblica Ceca: 1.472 kg Slovacchia: 1.478 kg Cipro: 1.481 kg Ungheria: 1.489 kg Paesi Bassi: 1.491 kg Bulgaria: 1.500 kg Irlanda: 1.504 kg Polonia: 1.520 kg Belgio: 1.524 kg Estonia: 1.531 kg Austria: 1.542 kg Danimarca: 1.577 kg Lettonia: 1.555 kg Germania: 1.577 kg Finlandia: 1.585 kg Lussemburgo: 1.599 kg Svezia: 1.708 kg Islanda: 1.796 kg Malta: 1.797 kg Norvegia: 1.961 kg

Rapporto peso/potenza: solo Malta fa peggio di noi

Per chiudere vogliamo invece proporvi una classifica elaborata da noi partendo dai dati EEA 2021, quella del rapporto peso/potenza che tocca in Europa una media di 10,62 kg/CV.

Nella lista che trovate qui sotto l'Italia si posiziona tra le peggiori in fatto di rapporto peso/potenza, con 11,90 kg/CV . Solo Malta fa peggio di noi (15,10 kg/CV), mentre alcuni "vicini di casa" come Francia e Austria non se la cavano molto meglio, rispettivamente con medie di 11,80 kg/CV e 11,33 kg/CV. Svezia e Norvegia sono invece le migliori in questa particolare statistica.

Rapporto peso/potenza medio delle auto immatricolate nel 2021