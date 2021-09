Ve l'immaginate il giorno in cui le nostre città inizieranno a differenziare le tariffe dei parcheggi sulle strade pubbliche in base al peso dell'auto in sosta? Quel giorno sembra davvero lontano per le metropoli italiane, ma in Germania c'è già qualcuno che ci ha pensato e impone un prezzo più alto per le auto che superano un certo limite di massa a vuoto.

Parliamo della cittadina tedesca di Tubinga, nel Baden-Württemberg, dov'è iniziata una specie di guerra mirata per allontanare SUV e fuoristrada dalle strade del centro. Come riporta il Frankfurter Allgemeine Zeitung, il comitato locale per la protezione dell'ambiente ha deciso di aumentare il costo dell'abbonamento annuo per il parcheggio sulle strisce blu dagli attuali 30 euro a 120 euro, con una spesa aumentata a 180 euro per chi ha un'auto che pesa più di 1.800 kg.

Il sindaco chiedeva 360 euro di parcheggio annuo per i mezzi "pesanti"

Le nuove tariffe di parcheggio in base al peso, che valgono anche per le auto elettriche, sono state approvate dal comitato, mentre è stata respinta la proposta del sindaco di Tubinga, Boris Palmer, di aumentare il costo annuo per i residenti da 30 a 360 euro per SUV e fuoristrada.

Palmer, tra i primi ad applicare la nuova legge che permette ai singoli stati federali di decidere le tariffe di parcheggio, mantiene comunque la sua posizione, sostenendo che questo è solo il primo passo da fare e dicendo:

"Non avete mai pagato le strade. Ancora oggi non pagate abbastanza tasse. Le vostre auto preferite sono abbondantemente finanziate dai contribuenti e dalle generazioni future. Se i prezzi fossero veritieri, allora un posto auto non dovrebbe costare 30 euro all'anno, ma 3.000 euro."

SUV e fuoristrada nel mirino. C'è anche un precedente italiano

La cosa curiosa è però che con questa decisione, la municipalità di Tubinga sembra un po' "sparare nel mucchio", andando a colpire con la sovrattassa parcheggio per SUV e fuoristrada anche auto che non appartengono a questa categoria.

A titolo di esempio segnaliamo che a superare la soglia dei 1.800 kg di peso a vuoto ci sono anche alcune berline e wagon medie come certe versioni di BMW Serie 3, Volvo V60 e Audi A4. Non per nulla anche la città di Friburgo, in procinto di aumentare il costo dei suoi parcheggi, è alle prese con un problema annoso: trovare una definizione chiara e univoca per indicare SUV, crossover e fuoristrada.

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Mild hybrid Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase Rolls-Royce Cullinan

Ricordiamo invece che in una sorta di precedente tutto italiano, il sindaco di Firenze Leonardo Domenici, aveva stabilito che dal 1° gennaio 2005 i SUV non sarebbero più entrati nella Ztl diurna del capoluogo toscano. All'epoca l'ordinanza che intendeva salvare strade e marciapiedi fiorentini dai danneggiamenti (confermata dal Consiglio di Stato nel 2015), individuava i SUV in base al diametro complessivo delle ruote: 73 cm, ovvero 28,7 pollici tra la parte più bassa e quella più alta del battistrada.

Le 10 auto più pesanti

A questo punto, a puro titolo di curiosità, vogliamo anche scoprire quali sono le auto più pesanti attualmente in vendita in Italia, nel caso in cui qualche amministrazione locale in giro per la Germania, nel resto d'Europa o anche nel "Bel Paese", iniziasse a stabilire le tariffe di parcheggio in base al peso.

In teoria la cosa, per quanto curiosa, sarebbe anche fattibile, visto che il dato del peso a vuoto di ogni vettura è sempre riportato nel quadrante 3 della carta di circolazione, il cosiddetto libretto. Ma vediamo assieme quali sono i giganti stradali di oggi con la classifica delle 10 auto più pesanti, ordinate secondo i dati del peso a vuoto DIN (vettura con tutti i liquidi, 90% di carburante, nessun passeggero e nessun bagaglio).