Dopo aver archiviato tredici mesi consecutivi di calo delle vendite rispetto all'anno precedente, il mese di agosto 2022 registra in Italia 71.190 immatricolazioni di auto nuove, con una crescita del 9,9%.

Si tratta comunque di un recupero lieve, sottolinea l'Unrae, soprattutto se messo a confronto col mese di agosto 2021 che aveva visto un crollo pesante (-27%). Resta il fatto che nei primi otto mesi del 2022 le nuove immatricolazioni hanno raggiunto quota 865.044 unità, ovvero 195.000 in meno rispetto allo scorso anno, con una contrazione del 18,4%.

Crescono le auto a benzina e ibride

A livello di alimentazioni si segnala il costante ritorno degli italiani alle auto a benzina, in crescita al 26,7% del mercato, ma superate come quota dal 39% delle auto ibride (30,4% mild hybrid e 8,6% full hybrid) in ulteriore rilancio.

Al terzo posto ci sono le diesel, ancora in calo al 18,2%, seguite (tutte in discesa) dalle vetture alimentate a GPL (8,7%), ibride plug-in (3,8%), elettriche (3,2%) e metano (0,5%). Queste ultime in particolare pagano lo scotto della crisi energetica e dei prezzi alle stelle che ne hanno determinato di fatto il fermo delle vendite.

Le auto a benzina più vendute ad agosto2022

Citroen C3

Peugeot 208: 1.342 Volkswagen T-Roc: 1.249 Citroen C3: 1.246 Volkswagen T-Cross: 786 Volkswagen Polo: 689 Hyundai i10: 650 Dacia Sandero: 619 Kia Picanto: 616 Peugeot 2008: 591 Ford EcoSport: 542

Le auto diesel più vendute ad agosto 2022

Fiat 500X

Citroen C3: 789 Audi Q3: 652 Ford Kuga: 587 Audi A3: 539 Mercedes GLA: 492 Volkswagen T-Roc: 471 Fiat Tipo: 454 Jeep Renegade: 452 Volkswagen Tiguan: 448 Alfa Romeo Stelvio: 421

Le auto GPL più vendute ad agosto 2022

Dacia Sandero

DR 5.0: 1.532 Dacia Sandero: 1.183 Renault Captur: 603 Fiat Panda: 519 Dacia Duster: 468 Lancia Ypsilon: 330 DR 6.0: 254 Dacia Jogger: 248 Kia Picanto: 175 Kia Stonic: 126

Le auto a metano più vendute ad agosto 2022

Fiat Panda a metano

Volkswagen Golf: 52 Seat Arona: 50 Skoda Octavia: 45 Volkswagen Up!: 38 Seat Ibiza: 37 Fiat Panda: 37 Skoda Kamiq: 36 Seat Leon: 28 Audi A3: 24 Volkswagen Polo: 24

Le auto ibride più vendute ad agosto 2022

Fiat Panda

Fiat Panda: 4.388 Fiat 500: 3.907 Ford Puma: 2.583 Lancia Ypsilon: 2.496 Toyota Yaris Cross: 1.329 Toyota Yaris: 1.158 Nissan Qashqai: 866 Kia Sportage: 665 Renault Captur: 627 Hyundai Tucson: 591

Le auto ibride plug-in più vendute ad agosto 2022

Jeep Compass

Lynk & Co 01: 279 Volvo XC40: 215 Jeep Compass: 208 Jeep Renegade: 164 Audi Q3: 140 MINI Countryman: 127 Renault Captur: 96 BMW X3: 84 BMW X2: 83 Volkswagen Tiguan: 78

Le auto elettriche più vendute ad agosto 2022

Fiat 500 elettrica