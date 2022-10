Una cena di benvenuto al Faggio Garden del Four Seasons Hotel a Firenze e poi, il giorno dopo, un viaggio in auto spettacolare (e che auto). L'idea è di Canossa Events, leader a livello mondiale nelle esperienze di guida a cinque stelle, che ha collaborato con il Four Seasons Hotels and Resorts per creare un viaggio di una settimana che offre l'opportunità di scoprire la campagna italiana al volante di auto classiche o sportive che già da sole valgono l'esperienza.

Si chiama "Beyond by Four Seasons, An Exclusive Driving Journey Through Tuscany" ed offre agli ospiti la possibilità di partecipare anche a visite private, degustazioni di vini in luoghi storici (come le Cantine Antinori) e accedere a luoghi normalmente non aperti al pubblico. Tra questi, un'esperienza culinaria fiorentina seguita da una serata all'Opera.

Un'avventura extra lusso

La base per questa avventura di una settimana è, come abbiamo detto, il Four Seasons Hotel a Firenze, una struttura di 710.000 metri quadrati che offre anche extra attività come il golf, l'equitazione e il tennis. Da questa location gli ospiti salgono a bordo delle auto prescelte (o portate da "casa") e iniziano il tour.

"Abbiamo collaborato con Canossa Events per creare qualcosa di veramente spettacolare per i nostri ospiti: un'avventura in auto extra lusso in cui il viaggio deve essere goduto tanto quanto la destinazione - dice Christian Clerc, Presidente di Four Seasons Hotel and Resorts -. Sullo sfondo della campagna toscana, punteggiato dalle migliori offerte enologiche e culinarie della regione e realizzato dai nostri talentuosi e premurosi artigiani, Beyond by Four Seasons stabilisce un nuovo standard per i viaggi di lusso su strada".

L'organizzazione di questa esperienza, unita alle visite private, ha visto il coinvolgimento diretto del sindaco di Firenze, Dario Nardella. "La nostra collaborazione unica offre ai viaggiatori una visione rara dei siti imperdibili della regione, dei percorsi nascosti e dei segreti meglio custoditi, la stoffa per una vacanza italiana incredibilmente memorabile", ha commentato.

Beyond by Four Seasons è il risultato di una partnership tra una delle più lussuose compagnie di ospitalità del mondo e una società leader nella cura di eventi. Luigi Orlandini, presidente e amministratore delegato di Canossa Events, ha sottolineato: "Collaborando con Four Seasons, abbiamo progettato un'offerta incredibilmente unica, che permette agli ospiti di godere di ogni momento speciale trascorso in viaggio e li ispira a immergersi negli splendori di tutto ciò che la Toscana può offrire".

Come prenotare

La prima edizione di Beyond by Four Seasons si è svolta dal 24 al 30 settembre e i partecipanti hanno portato un'ampia varietà di auto, dalle sportive degli anni Cinquanta alle più recenti hypercar ed EV.

Il prezzo resta riservato, ma per maggiori informazioni e per prenotare le future esperienze di guida, potete consultate la pagina di Beyond by Four Seasons o inviate un'e-mail a beyond@fourseasons.com.