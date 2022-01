Motorsport Network annuncia che la sua attività di eventi automobilistici premium, Canossa Events, ha stretto una partnership a lungo termine con RM Sotheby's, la più grande casa d'aste di collezionisti di auto al mondo.

In base al nuovo accordo, RM Sotheby's diventa lo sponsor principale e partner d'asta ufficiale di tutti gli eventi nel mondo. La nuova partnership è iniziata con il Palm Beach Cavallino Classic, che lo scorso fine settimana ha festeggiato il suo 31esimo anniversario.

Non è la prima volta che Canossa Events e RM Sotheby's collaborano. La casa d'aste ha sostenuto per molti anni il Modena Cento Ore, uno degli eventi di sport motoristici più esclusivi e apprezzati d'Europa. Ora la partnership è elevata a livello globale e Canossa espande la sua presenza in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente.

In questo modo, sotto la guida di Canossa, l'evento Cavallino Classic si è esteso in Italia con il Cavallino Classic Modena e il Cavallino Classic Middle East a dicembre 2022.

Ricordiamo che Canossa Events è nata nel 2010 ed è sinonimo di eccellenza negli eventi itineranti. L'azienda organizza oltre 250 eventi all'anno, tra cui la leggendaria Modena Cento Ore, una corsa su strada di cinque giorni cronometrata e di regolarità nello spirito del vecchio Giro d'Italia e del Tour de France. Canossa è meglio conosciuta per i suoi raduni di auto d'epoca e i suoi eventi di turismo automobilistico di supercar che fondono auto da collezione, ospitalità di livello mondiale e avventure su strada ambientate in alcuni dei paesaggi più pittoreschi del mondo in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente. L'azienda ha uffici a Milano, Greenwich, Connecticut e Dubai.

Luigi Orlandini, Presidente e Amministratore Delegato di Canossa e Cavallino, dice: "Sono molto lieto di annunciare la nostra nuova partnership con la principale casa d'aste RM Sotheby's. Siamo amici e partner da dieci anni al Modena Cento Ore. Condividiamo gli stessi valori e le stesse passioni e non riesco a pensare a un modo migliore per sviluppare ulteriormente la nostra amicizia che con Cavallino Classic”.

Duff, Global Head of Auctions di RM Sotheby's, aggiunge: "Siamo lieti di aver stretto una partnership a lungo termine con Canossa e il suo portafoglio di eventi spettacolari. RM Sotheby's è un marchio di lusso e scegliamo di allinearci con i migliori del settore e con persone che condividono il nostro amore e il nostro entusiasmo per l'hobby delle auto da collezione. Canossa ha una reputazione mondiale di eccellenza e siamo orgogliosi di collaborare con loro e di contribuire a migliorare l'esperienza dei partecipanti in tutti i loro eventi automobilistici".