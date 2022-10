Lotus è impegnata da tempo per diventare uno dei brand protagonisti nel futuro elettrico. Ciò non significa, però, che la Casa abbia dimenticato la sua storia.

Ne è una dimostrazione la Evija Fittipaldi, un’edizione speciale dell’hypercar a batteria che celebra i successi del leggendario pilota di Formula 1 campione del mondo nel 1972.

Tributo alla storia

I richiami alla Type 72, la monoposto che permise a Fittipaldi di conquistare anche il campionato costruttori di 50 anni fa, partono dalla carrozzeria, con una speciale livrea nera e oro. La sagoma della Formula 1 è riportata sui pannelli in fibra di carbonio, mentre il numero 8 di Fittipaldi è ben visibile sul montante B. L’ala posteriore, invece, presenta degli adesivi che omaggiano la vittoria del campionato dell'epoca.

All’interno si ritrova lo stesso schema cromatico della carrozzeria, oltre a numerosi tributi al pilota. Sulla plancia si trova la firma Fittipaldi cucita a mano, mentre il selettore nel tunnel centrale è stato realizzato utilizzando l’alluminio proveniente proprio dalla Type 72.

Un mostro da 1,5 MW

Come si vede dalle foto, il primo a mettere le mani sulla Evija Fittipaldi è stato Jenson Button, campione del mondo di Formula 1 nel 2009.

La versione speciale non ha subito modifiche al powertrain. La Lotus è sempre spinta da quattro motori elettrici (alimentati da una batteria da 70 kWh montata dietro i sedili) per un totale di 2.039 CV e 1.704 Nm di coppia che permettono uno scatto da 0 a 100 km/h inferiore ai 3 secondi e uno 0-300 km/h coperto in meno di 9 secondi.

La velocità massima è limitata elettronicamente a 350 km/h, mentre l’autonomia nel ciclo WLTP è di circa 402 km. Anche gli otto esemplari Fittipaldi promettono prestazioni in pista notevoli, con la Lotus che può essere guidata alla massima potenza in modalità Track per almeno 7 minuti senza perdite di performance.

Infine, ricordiamo che l’Evija è tra le pochissime auto elettriche che può essere ricaricata fino a 800 kW (anche se punti di ricarica con questa potenza sono molto poco diffusi) per passare dallo 0 all’80% in soli 12 minuti.

Tutte le 8 Evija previste sono state vendute, ma il prezzo resta sconosciuto. È probabile, comunque, che i fortunatissimi proprietari abbiano dovuto sborsare ben più dei circa 2 milioni di euro necessari per un modello “base”.