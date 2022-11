Da giugno 2023, il limite di velocità su gran parte delle strade di Bologna sarà abbassato a 30 km/h. Sarà questa la destinazione finale del piano “Bologna Città 30” per migliorare la sicurezza stradale e ridurre in modo importante vittime o feriti gravi e impatto ambientale.

Il capoluogo emiliano segue così l’esempio di altre città europee come Parigi e Berlino.

Nuove zone residenziali (e nuovi velox…)

Il sito del Comune di Bologna specifica le varie azioni che verranno intraprese dall’amministrazione nei prossimi anni. Insieme all’abbassamento del limite di velocità, infatti, sono previsti alcuni progetti specifici.

Ad esempio, il Comune ridisegnerà le strade introducendo attraversamenti pedonali rialzati e colorati, autovelox (come specificato dall'Ansa), dossi e segnaletica orizzontale integrativa, oltre a una “ottimizzazione della sosta veicolare”.

Inoltre, l’amministrazione metterà in campo dei controlli extra per prevenire i comportamenti pericolosi e una promozione all’educazione stradale per coinvolgere la comunità.

Al tempo stesso, alcune strade a scorrimento veloce resteranno a 50 km/h, mentre verranno create delle nuove zone residenziali con limite di 10 km/h.

In termini pratici, tra il 2022 e il 2023 sono già in programmazione o esecuzione interventi per un totale di 14 milioni di euro.

Ora tocca al resto d’Italia

La strategia di Bologna rientra nel più ampio obiettivo dell’Unione Europea che vuole arrivare a zero morti sulle strade entro il 2050. In un’intervista concessa all’Ansa, il sindaco del capoluogo Matteo Lepore si augura che il resto d’Italia segua il suo esempio: