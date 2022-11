Pare che l'Alfa Romeo Tonale piaccia alle forze dell'ordine. Il SUV compatto del Biscione infatti, dopo quello per i Carabinieri, ha registrato un nuovo - e più corposo ordine - da parte della Polizia di Stato per un totale di 616 unità destinate a diventare "pantere" (questo il nome gergale delle auto della polizia). Ordine che, è bene ricordarlo, è solo l'ultimo passaggio di un iter che prevede una gara d'appalto Consip, vale a dire la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana.

Tra qualche tempo vedremo dunque in giro per le nostre città delle Alfa Romeo Tonale, vestite con la classica livrea bianca e azzurra, mosse dalla motorizzazione mild hybrid. Al pari delle gazzelle dell'Arma infatti tutte le versioni del SUV avranno il 1.5 da 160 CV abbinato alla trazione anteriore e al cambio automatico 7 rapporti.

Che dotazione?

Nella documentazione reperibile online non si parla di particolari specifiche tecniche, anche se lampeggianti a LED, vari scomparti interni e computer per collegarsi alla centrale di certo non mancheranno sull'Alfa Romeo Tonale della Polizia. Ci sarà naturalmente anche un qualche tipo di blindatura, ma non se ne conosce ancora il grado.

Nello stesso file contenente le specifiche tecniche della Tonale "base" che verrà poi elaborata secondo le specifiche della Polizia di Stato si trova anche l'Alfa Romeo Stelvio, pronta anch'essa per vestire la divisa della polizia con protezione balistica di livello B4, vale a dire resistenza antiproiettile stabilita dalla Norma EN 1063/1522 (in grado di resistere a colpi di una 44 Magnum). Il SUV medio del Biscione è stato ordinato con motorizzazione 2.0 turbo benzina da 280 CV, trazione integrale e cambio automatico 8 rapporti.

La famiglia al completo

Con l'ingresso di Tonale e Stelvio tutte le Alfa Romeo in produzione entrano così a far parte del parco auto della Polizia di Stato che, oltre alla Giulia, conta anche Giulietta a 159.