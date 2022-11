Se siete amanti dei viaggi on the road e state pianificando la vostra prossima meta, potrebbe tornarvi utile guardare…TikTok. Secondo i dati di Social Media Trends 2022 aggiornati allo scorso giugno, un italiano su tre è un utente del popolare social network ed è quindi normale che i video pubblicati siano sempre più "influenti" nelle nostre vite.

TikTok è stato anche una fonte d’ispirazione per Auto Trader, che ha analizzato le location turistiche più “social” al mondo. Non resta che prendere una cartina geografica e qualche appunto.

Stati Uniti al comando

Il noto marketplace per auto nuove usate attivo nel Regno Unito e nel Nord America ha preso in esame tutti i video con l’hashtag #roadtrip pubblicati su TikTok, per un totale di 11,2 miliardi di visualizzazioni.

Successivamente, gli analisti hanno diviso i vari video a seconda della nazione di riferimento, mentre in un secondo momento sono state considerate le tappe e le strade più pubblicate sul social network.

Mount Cook in Nuova Zelanda Le Dolomiti

A dominare la classifica dei 25 Paesi sono gli Stati Uniti con oltre 48 milioni di visualizzazioni, con gli utenti che preferiscono soprattutto California, Utah e Texas. Al secondo posto, invece, c’è la Scozia con 11,1 milioni, mentre il resto della classifica è decisamente più compatto. Sul gradino più basso del podio si posiziona il Canada, mentre l’Italia si colloca a metà della graduatoria, in undicesima posizione.

La classifica dei 25 Paesi con più “#roadtrip” su TikTok

Posizione Paese Numero di visualizzazioni 1 Stati Uniti 48,4 milioni 2 Scozia 11,1 milioni 3 Canada 7,9 milioni 4 Irlanda 6,8 milioni 5 Nuova Zelanda 5,9 milioni 6 Islanda 5,6 milioni 7 Romania 4,7 milioni 8 Norvegia 3,9 milioni 9 Australia 3,1 milioni 10 Namibia 2,4 milioni 11 Italia 2,2 milioni 12 Messico 1,6 milioni 13 Arabia Saudita 1,6 milioni 14 Francia 1,2 milioni 15 Sri Lanka 511.476 16 Spagna 422.000 17 Brasile 285.398 18 Galles 285.398 19 Sudafrica 275.408 20 Malesia 232.400 21 Svezia 214.400 22 Thailandia 196.900 23 Nigeria 141.491 24 Giappone 139.300 25 India 101.800

La “Mother Road” è la più ambita

Se si guarda la classifica specifica dei singoli itinerari, non sorprende che le prime due posizioni siano occupate da due location statunitensi (sei nei primi 25 posti). La più condivisa in assoluto è la Route 66 (162,8 milioni di visualizzazioni), la celebre arteria di 3.940 km che parte da Chicago e attraversa gli stati centrali fino alla West Coast, a Santa Monica.

Big Sur, USA

In seconda posizione si trova Big Sur, la scenografica porzione di terra californiana dove s’incontrano le montagne e l’Oceano Pacifico. Ci sono poi la Wild Atlantic Way irlandese e la North Coast 500 in Scozia, mentre non è presente alcuna strada italiana. In generale, sono solo cinque gli itinerari in terra europea, ma c’è da credere che con l’espansione di TikTok questa classifica cambierà sempre più volto nei prossimi anni.

La classifica dei 25 itinerari più condivisi su TikTok