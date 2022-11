In attesa del rilancio definitivo del marchio Lancia, la Ypsilon rimane l’unico modello della Casa, e anche a novembre è oggetto di interessanti opportunità di acquisto: vediamo l’esempio sulla 1.0 ibrida nell’allestimento Silver.

La Lancia Ypsilon con il FireFly Hybrid da 70 CV, dal valore di listino di 16.700 euro, può costare 14.750 euro se si paga in contanti o con un finanziamento esterno, mentre la proposta della Casa "Contributo Prezzo Be-Hybrid" porta il prezzo di partenza a 12.950 euro, vale a dire 3.750 euro in meno.

Non si versa anticipo, e le successive rate mensili sono 48 da 210,50 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,38%); la maxi rata finale è pari a 6.463,52 euro, per un massimo di 60.000 km e il pagamento di 0,05 euro per chilometro in più, in caso di restituzione.

L’offerta è valida solo in caso di rottamazione, ma senza i vincoli dell’ecoincentivo statale, che qui non è previsto; la scadenza è per il 21 novembre, anziché a fine mese.

Vantaggi

Sicuramente l’iniziativa di Lancia di proporre sulla Ypsilon un finanziamento senza anticipo è lodevole, in tempi di incertezze economiche. Con lo sconto, è possibile ottenere un prezzo iniziale da utilitaria, e rate da circa 210 euro comprese le spese di incasso.

Svantaggi

Oltre ai costi da aggiungere agli importi di esempio, compresi eventuali accessori sulle auto disponibili, sarebbero da inserire nell’esempio anche eventuali servizi da includere nella rata, come le estensioni di garanzia. E' necessaria un'auto da rottamare.

In sintesi