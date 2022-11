Eccola finalmente la Lamborghini Huracan Sterrato, svelata dalle foto ufficiali dopo mesi di immagini rubate dei muletti, render e la concept vista nel 2019. Per sapere invece tutto su potenza e prestazioni occorre attendere fino al 30 novembre 2022, data di debutto all'Art Basel di Miami.

Per la prima volta si possono così vedere alcuni dettagli dell'inedita "supersportiva all terrain" fino a oggi avvolti dal mistero, come i fari supplementari anteriori per le avventure in fuoristrada della Sterrato. Questi sono raccolti in due sottili file di LED contenute in due gruppi ottici sul paraurti anteriore che circondano il logo del Toro.

Pronta a lasciare l'asfalto

Confermati anche i passaruota allargati e in tinta scura a contrasto applicati sulla carrozzeria della Huracan, molto simili a quelli presenti sulla concept. A questi si aggiungono le bandelle laterali a contrasto che si integrano con la presa d'aria posteriore, a sua volta allargata.

Non mancano poi le barre longitudinali sul tetto, gli speciali scivoli carenati e rinforzati sotto i paraurti e le bandelle laterali, oltre alla presa d'aria a periscopio che dal cofano motore posteriore si allunga fino alla parte alta del tetto.

Anche la stessa copertura del motore ha un design specifico, così come le grafiche laterali e quella posteriore che riportano la dicitura Sterrato e i cerchi in lega a razze da 19" verniciati di nero che calzano pneumatici Bridgestone Dueller.

I video della Sterrato in azione

Per conoscere altri dettagli e le specifiche tecniche, ma anche le finiture dell'abitacolo, bisogna attendere ancora qualche giorno.

La Casa di Sant'Agata Bolognese descrive la Lamborghini Huracan Sterrato come "la prima supersportiva progettata per offrire il massimo piacere di guida anche quando finisce l’asfalto" e la mostra in azione intre video teaser in tre diverse ambientazioni, compresa un'adrenalinica scalata all'Etna.