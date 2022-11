Il Traforo del Monte Bianco necessita di cure. Pochi giorni fa le due società di gestione, quella italiana e quella francese, ne hanno pre-annunciato la chiusura "intermittente" per i prossimi 18 anni, 3 mesi l'anno. La notizia ha generato non poche polemiche all'interno delle istituzioni, che prevedono un rallentamento del traffico merci e problemi a cascata su tutta l'industria.

Si tratta di una delle vie di comunicazione, in entrata e in uscita, più importanti d'Italia. Anche se non situato in una posizione prettamente centrale sul territorio, è una vera e propria arteria vitale per il nostro Paese, soprattutto in ambito commerciale, ma anche turistico. Di seguito vi spieghiamo perché il tunnel necessita di essere chiuso.

Tracce di amianto

L'idea di prevedere delle interruzioni del traffico si è resa necessaria a seguito del ritrovamento, nel cantiere di risanamento dell'impalcato stradale nell'aprile 2021, di alcune tracce di amianto (dal greco amiantos, cioè incorruttibile), sì proprio quel discusso materiale che tanto ha fatto tremare l'intera Italia negli anni '80 e '90.

Non si tratta chiaramente di una quantità pericolosa per l'uomo, ma sicuramente deve essere rimosso, in favore di nuovi elementi più sostenibili dal punto di vista ambientale.

I lavori di manutenzione del Traforo sul lato italiano

Ma perché c'è questo pericoloso materiale nel Traforo? La risposta va cercata all'origine stessa del tunnel.

La sua costruzione è stata terminata nel 1965, anni in cui l'Italia era tra i principali produttori mondiali dell'amianto. Dal basso costo e dalle eccellenti proprietà fisiche e meccaniche, si trattava di un composto - oggi proibito - che garantiva una elevatissima resistenza alla trazione, ignifugo, termoisolante, con una scarsa conduzione del calore e soprattutto fonoisolante.

Un materiale apparentemente perfetto per costruire diversi tipi di strutture, come per esempio i tunnel. I problemi, però, si manifestavano in un secondo momento, durante la sua evoluzione naturale a seguito di processi idrotermali a basse temperature e pressioni, che "spezzavano" le sue fibre e lo rendevano cancerogeno per l'uomo.

I lavori di manutenzione del Traforo sul lato francese Il Traforo sul lato francese

Oltre alla rimozione dell'amianto, l'attuale struttura del Traforo del Monte Bianco necessita di lavori di ammodernamento anche dal punto di vista stradale, con la stesa di un nuovo manto più efficiente e meno impattante sempre dal punto di vista ambientale, e di una nuova soletta di fondo, per ripristinare alcune asperità create negli anni.

Effetto domino

Queste chiusure del Traforo, sebbene programmate, saranno difficili da affrontare. Secondo il presidente dell'Autorità di sistema portuale di Genova, Savona e Vado Ligure, Paolo Emilio Signorini, metteranno in crisi l'intero sistema logistico italiano; a cominciare da quello su gomma, passando per quello marittimo e ferroviario.

Una prospettiva concordata anche dal presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, che durante l’assemblea di Confindustria Genova, ha dichiarato:

"Ci sono chiusure programmate di tre mesi all'anno per i prossimi 18 anni. Ne avrei parlato volentieri con il viceministro Rixi se fosse rimasto. Se il piano è confermato sarà un colpo durissimo per tutto il Nord Ovest. Credo sia necessario a questo punto mettere subito in cantiere la seconda canna del tunnel. Ma si oppone la Francia e allora ci viene qualche dubbio sul futuro. Non dobbiamo essere distratti sulla logistica, serve concentrazione".

Una delle principali soluzioni per arginare il problema entro pochi anni potrebbe essere quella di creare un secondo tunnel parallelo, che potrebbe per il momento sopperire alla chiusura del tunnel principale nei mesi di lavoro, e, in futuro, cercare di risolvere almeno in parte gli storici problemi di viabilità dell'intera zona, che da anni si ripercuotono su tutta la Valle D'Aosta, soprattutto nei momenti di picco estivi.

Il video dei lavori sul lato di competenza francese