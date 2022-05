L'Anas ha inaugurato questa mattina un nuovo svincolo sulla SS1 Aurelia. Nel territorio di Roma Capitale ha aperto la nuova uscita in direzione Aranova, un nodo di viabilità importante per i cittadini del quartiere e di tutto il Comune di Fiumicino.

La tradizionale cerimonia del taglio del nastro si è tenuta alla presenza del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, del sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, del Presidente di Anas, Edoardo Valente, dell'ad di Anas, Aldo Isi e dell’assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio, Mauro Alessandri.

Per la città di Roma Capitale e per tutta la Regione Lazio si è trattato di un'apertura importante. Il primo di una serie di passi che, secondo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, porterà a migliorare nettamente la viabilità del territorio nei prossimi anni.

Un progetto pilota a cui presto seguiranno ulteriori finanziamenti con l'obiettivo di rendere gli spostamenti sul territorio più sicuri per tutti. Il Sindaco Gualtieri con l'occasione ha lanciato l'idea all'amministratore delegato di Anas, Aldo Isi, di una possibile collaborazione per la gestione, da parte dell'azienda del gruppo FS, anche del tratto urbano della SS1 Aurelia, cioè quello dentro il Grande Raccordo Anulare.

Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha poi dichiarato:

Si tratta di una bellissima giornata per il Comune, questo intervento è frutto di una condivisione tra istituzioni ed Anas e nasce da un protocollo d’intesa del 2016 che aveva individuato opere prioritarie per la sicurezza della grande viabilità. Questo svincolo interconnette il nostro territorio e la città metropolitana e lo mette in sicurezza: l’innesto precedente era estremamente pericoloso e ci sono stati negli anni decine di incidenti, anche gravi. Anas ha realizzato un’opera importante con la collaborazione anche dei consorzi locali.