Chiunque abbia percorso qualche tratto autostradale di recente avrà probabilmente letto sulla cartellonistica i ripetuti inviti a scaricare VAI di ANAS, l’app per smartphone Android e iPhone che informa sulla viabilità.

Può tornare utile per chi viaggia in auto, per lavoro o per diletto, perché permette di ottenere informazioni sul traffico aggiornate in tempo reale, indicazioni sulla posizione degli autovelox, notizie su eventuali problemi, lavori in corso, incidenti e altro ancora. Ecco tutto.

Le funzioni principali di VAI

Dopo aver richiesto l’accesso al servizio di geolocalizzazione, VAI introduce l’utente subito sulla porzione di mappa che circonda la propria posizione, mappa che offre una visione d’insieme dei vari eventi, luoghi d'interesse e problemi di viabilità suddetti riportati tramite varie icone dedicate, eventualmente raggiungibili tramite scorciatoie che rimandano a Google Maps o ad altre app di navigazione.

In basso c’è una barra di navigazione che invita a usare le altre sezioni dell’app. La pagina “Strade” (la prima da sinistra), include tutte le strade e autostrade gestite da ANAS, ciascuna con varie informazioni relative: i limiti di velocità delle varie tratte, la possibilità di vederle evidenziate su mappa e di riceverne le notifiche (solo su alcune) in caso di incidenti, lavori, e altro.

Accanto c’è poi la sezione dedicata alla viabilità urbana: toccando le icone relative alle principali città/aree incluse l’utente può dare uno sguardo veloce alla situazione legata al traffico dei tratti stradali, aggiornata in tempo reale, s’intende.

Emergenze e impostazioni

Oltre a fornire informazioni di quel genere, l’app, tramite le pagine poste a destra della detta barra di navigazione, include una sezione relativa alle emergenze, sede in cui trovare il numero del servizio clienti “Pronto ANAS” e dei soccorsi, anche meccanici.

L’ultima sezione a destra racchiude infine le opzioni di personalizzazione di VAI. Da qui è possibile ad esempio selezionare quali informazioni trovare sulla mappa, mappa visibile in varie tipologie (stradale, ibrida, satellite o terreno), aggiungere fra le indicazioni i servizi utili (ad esempio le farmacie e gli ospedali vicini) e gestire le notifiche dell'app.