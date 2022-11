Nel mese di novembre, anche Subaru propone varie offerte sulla propria gamma, che si configurano sempre come pacchetti di servizi: nel caso della Subaru XV, ad esempio, si può aderire all’offerta VantaggioSubaru+, integrando le opzioni Subaru Safe 8 e Subaru Care 3. Vediamo nel dettaglio come è definita la proposta.

Per una Subaru XV Pure 1.6 con il cambio CVT Lineartronic, si parte da un prezzo di listino di 26.550 euro; su questo importo, senza obbligo di permuta o rottamazione, si può ottenere uno sconto di 1.650 euro, partendo così da 24.900 euro.

Con un anticipo di 7.608 euro, se versano 36 rate mensili da 199 euro, con prima rata dopo 30 giorni (TAN 5,95%, TAEG 7,44%).

In questi importi sono compresi due servizi che è possibile ottenere sul resto della gamma: tre anni o fino a 45.000 km di tagliandi, solo con finanziamento, e 8 anni di garanzia a chilometri illimitati; le proposte sono soggette ad alcune condizioni, ma con limitazioni nella norma.

La maxi rata finale è di 13.325 euro, e ci sono le consuete possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto -anche se nella promozione pubblicitaria, Subaru scommette che alla fine l’auto non sarà restituita.

Nell’esempio, Subaru indica quindi anche i possibili costi per il rifinanziamento della rata finale: 48 rate mensili da 318 euro (TAN 6,95%, TAEG 7,71%).

Vantaggi

La proposta di Subaru per la XV Pure consente di pagare una rata mensile piuttosto bassa, e non obbliga alla permuta o alla rottamazione di un usato. Positivi anche lo sconto iniziale, e la disponibilità di servizi in aggiunta, tra i quali gli 8 anni di garanzia, che superano di molto la rateazione mensile.

Svantaggi

Da segnalare le spese di incasso di 5 euro al mese, tra le più alte del periodo, e l’esempio modulato sulla versione di attacco della XV: ci sono versioni e allestimenti superiori, anche con motore ibrido.

In sintesi