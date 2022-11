Più potente, più precisa e ancora più personalizzabile. È l’Audi RS 7 Sportback performance, l’allestimento definitivo della super ammiraglia che porta a un livello superiore le prestazioni e l’handling.

Pensata per chi desidera solo il massimo, la versione performance toglie il fiato con un’accelerazione più rapida, una guida molto reattiva e un sound davvero penetrante. Ecco tutte le sue caratteristiche.

Cambiamenti di sostanza

Le principali novità riguardano il 4.0 V8 che passa da 600 CV e 800 Nm a 630 CV e 850 Nm. Il merito va a turbo più grandi e alla relativa pressione che è aumentata da 2,4 a 2,6 bar. A beneficiarne è anche l’accelerazione 0-100 km/h che diminuisce di due decimi scendendo a soli 3,4 secondi.

Ovviamente, non è finita qui. Audi ha rimosso alcuni pannelli fonoassorbenti permettendo così alla RS 7 di “suonare” in modo ancora più aggressivo nell’abitacolo. Inoltre, questa operazione ha ridotto di 8 kg il peso complesso, con la RS 7 performance che pesa 2.065 kg.

Nuovi dettagli, ricca dotazione e più potenza: è la versione performance Sull'Audi RS 7 Sportback performance si possono scegliere anche con pneumatici Continental Sport Contact 7

Audi ha migliorato anche la risposta del servosterzo rendendo l’auto ancora più agile e ha montato nuove ruote. La RS 7 performance, infatti, si affida a pneumatici da 285/30 Continental Sport Contact 7 abbinati a cerchi da 21” o 22” di colore nero, nero lucido, grigio e oro, a seconda dei gusti del cliente.

Sono disponibili anche dei nuovi cerchi in lega da 22” più leggeri rispetto a quelli standard in alluminio che riducono di 20 kg le masse sospese per dare ulteriore reattività alla sportiva.

Le modalità di guida sono state riviste, tra cui l’efficiency (ora “disattiva” il motore a velocità costante riducendo i consumi) e la dynamic, la quale può contare su cambiate ancora più rapide.

A bordo dell'Audi RS 7 performance debuttano gli inserti in Mercato Blue

Infine, la RS 7 ha di serie il pacchetto RS Dynamic che include la velocità massima portata a 280 km/h, la trazione integrale “dinamica” (l’auto interviene in determinate situazioni sterzando leggermente le ruote anteriori e posteriori) e il differenziale posteriore quattro sport.

In aggiunta, si può richiedere il pacchetto RS Dynamics plus che alza ulteriormente l’asticella a 305 km/h e che comprende l’impianto frenante RS in carboceramica con dischi da 440 mm davanti e 370 mm dietro.

Accenti blu per distinguersi

La RS 7 performance è disponibile in 16 tinte, tra cui le nuove Ascari Blue e Dew Silver. L’allestimento si riconosce anche per i tanti dettagli in matte gray su specchietti, splitter, prese d’aria, minigonne e cornici dei finestrini.

Sulla RS 7 Sportback performance è disponibile anche la nuova tinta Ascari Blue

A bordo, invece, si trovano diversi inserti in Mercato Blue sul volante in alcantara, sui tappetini, sulla console centrale e sui sedili. Un altro elemento distintivo è la scritta “RS performance” proiettata sull’asfalto quando si aprono le portiere anteriori.

La nuova Audi è già ordinabile con prezzi di partenza che dovrebbero essere leggermente superiori ai 143.000 euro necessari per una RS 7 di base.