Questione di ore, o addirittura minuti. Poi, sui tabelloni delle stazioni carburanti, vedremo salire i prezzi di benzina, diesel e Gpl, per recepire gli effetti del nuovo (e meno generoso) taglio delle accise, approvato dal Governo il 21 novembre e pubblicato in Gazzetta ufficiale due giorni dopo.

Non più 30,5 centesimi/litro (25 centesimi + Iva), ma 18,3 centesimi/litro (15 centesimi + Iva) lo sconto su verde e gasolio. Per il gas, si passa da 10,3 centesimi/kg (8,5 centesimi + Iva) a 6,2 centesimi/kg (5,1 centesimi + Iva).

Significa che il costo di benzina e diesel sta per salire di 12,2 centesimi/litro, mentre quello del Gpl crescerà di 4,1 centesimi/kg. È un +40% per tutti e tre i carburanti. Nessuna variazione per il metano.

Cosa succede ora

Le cose resteranno così almeno fino al 31 dicembre, perché il decreto è in vigore da oggi a fine mese. Il 2023 resta invece un’incognita, ma ci si aspetta che l’esecutivo confermi la misura anche per il nuovo anno. Non sappiamo però per quante settimane o mesi.

Tutto dipenderà anche dall’andamento del mercato, a cominciare da quello del petrolio, da cui dipendono, a cascata, i prezzi dei carburanti. In queste ore, il Brent – riferimento in Europa – si aggira tra gli 87 e gli 88 dollari al barile, mentre il WTI – riferimento in America – viaggia intorno agli 81 dollari al barile. Novità sono attese per il 4 dicembre, dopo la riunione dell’Opec+.

Un automobilista fa rifornimento all'auto

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti in Italia pubblicati oggi da Quotidiano Energia ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). Specifichiamo però che i dati sono aggiornati a ieri, 30 novembre. I veri effetti si vedranno domani. Nella tabella sotto proviamo comunque ad applicare il nuovo taglia-accise.

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 1,644 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,628 e 1,653 euro/litro (media no logo a 1,655 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,726 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,709 e 1,737 euro/litro (no logo a 1,731 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 1,794 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,725 e 1,844 euro/litro (no logo 1,710). La media del diesel è arrivata invece a 1,876 euro/litro, con i singoli player tra 1,806 e 1,929 euro/litro (no logo 1,784).

Il Gpl si muove infine tra 0,764 e 0,783 euro/litro (no logo 0,750), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 2,138 e 2,409 euro/kg (no logo 2,205).