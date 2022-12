Se è vero che Ford sta per dare addio alla sua storica Fiesta, è anche vero che a dicembre continuano le promozioni IdeaFord su tutti gli allestimenti della vettura. Probabilmente quella con gli importi più bassi è la versione con il 1.1 a benzina da 75 CV, a 5 porte e in versione Titanium, il cui prezzo ufficiale è di 20.550 euro.

Il vantaggio Ford può arrivare fino a 2.600 euro, quindi con un prezzo di partenza di 17.950 euro, che diventa un poco più alto se si intende pagare tutto subito, magari con una finanziaria esterna.

Con il finanziamento, come nei mesi scorsi, non è previsto anticipo: si pagano invece 36 rate mensili da 297,7 euro, più i 4 euro al mese delle spese di incasso (TAN5,56%, TAEG 7,19%).

La rata finale ammonta a 10.069,5 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione dell’auto.

Anche sulle altre Fiesta, comprese quelle con motorizzazioni ibride, ci sono offerte simili, sempre con anticipo zero, e ovviamente importi superiori.

Vantaggi

Per le ultime Fiesta probabilmente nella storia di Ford, continuano proposte interessanti: il finanziamento con tre anni di rate di circa 300 euro al mese, incluse le spese, non prevede anticipo, su uno sconto iniziale di 2.600 euro.

Senza obbligo di rottamazione, al termine si possono versare i 10.000 euro mancanti, anche con un nuovo finanziamento, oppure restituire la vettura, magari con una Ford di nuova generazione.

Svantaggi

E’ vero che l’allestimento Titanium dispone di alcuni accessori interessanti, come il clima automatico o il lane departure, ma in questi esempi Ford non sono quasi mai compresi servizi accessori, come garanzie o assicurazioni.

In sintesi