Il programma Autonomy di Fiat, lanciato nel 1995 dalla Casa e dedicato alla consulenza e alla realizzazione di accessori per l'adattamento delle auto a persone con mobilità ridotta, si espande e diventa europeo, abbracciando tutti i Brand del Gruppo Stellantis.

L'annuncio è arrivato in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, attraverso un video pubblicato sui canali social realizzato in collaborazione con la band Pinguini Tattici Nucleari, Giulia Ghiretti, vincitrice di 18 medaglie internazionali con la Nazionale di Nuoto Paralimpico, Arturo Mariani, fondatore e capitano della Asd Roma Calcio Amputati, e Francesco Bonanno, pluricampione della Nazionale Italiana Paralimpica di Calcio Balilla.

Progetto storico

Il nome Autonomy non è nuovo al mondo dell'auto. Il progetto, come anticipato, è nato nel 1995 sotto il marchio Fiat e, gradualmente, si è ampliato a diversi brand. In particolare, prima a tutti quelli dell'ex Gruppo FCA e ora a tutta la nuova ala Stellantis.

Il programma è stato studiato, fin dalla sua origine, per accompagnare passo dopo passo il cliente disabile nei difficili processi di scelta e acquisto delle auto, in particolare con lo scopo di aiutare a sfruttare al meglio tutti i benefici normativi e fiscali delle auto agevolate. Il servizio, inoltre, da sempre fornisce anche un'aiuto per l'ottenimento della Patente Speciale.

In occasione della realizzazione del video per l'iniziativa, Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, ha dichiarato:

"Oggi è la Giornata Mondiale della Disabilità e ci teniamo a raccontarvi un’esperienza che abbiamo vissuto in compagnia di persone e atleti formidabili come Giulia, Arturo e Francesco. Discutendo con loro ci siamo accorti delle affinità e dei punti in comune che abbiamo: musica e sport viaggiano spesso di pari passo ed entrambi si nutrono di ritmo, energia, sacrifici ed emozioni”.

