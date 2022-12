Il mercato delle auto usate in Italia continua a faticare. Secondo i dati ACI, che avevamo già anticipato, a novembre si registra un nuovo calo generale dei passaggi di proprietà, con un -8,3% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Un segno negativo visto anche dalle radiazioni, ferme a -29,1%. Il quadro generale di questa ultima fase dell'anno sembra quindi essere sempre più chiaro, il parco circolante continua a crescere, ma si rinnova in maniera estremamente lenta, con un diretto impatto sulle emissioni e sulla sicurezza.

Crescono solo le minivolture

Nonostante il calo piuttosto ampio registrato, la compravendita di auto usate segna un numero complessivo pari a più del doppio rispetto a quello delle nuove immatricolazioni. Nel mese di novembre ogni 100 vetture nuove vendute, ne sono state scambiate 198 di seconda mano (un valore in linea coi primi undici mesi del 2022).

Un dato positivo, tuttavia, è quello riguardante le minivolture (i trasferimenti temporanei a nome della concessionaria in attesa della rivendita al cliente finale) che segnano una crescita del 6,3% in confronto a novembre 2021.

Le alimentazioni più scambiate si confermano quelle benzina e diesel, rispettivamente per il 45,5% sul totale (-14,2% rispetto a novembre 2021) e 39,3% sul totale (-3,0% rispetto a novembre 2021), seguite a grande distanza dalle ibride ed elettriche.

Per quanto riguarda le auto più radiate, il 34,5% del totale riguarda quelle omologate in classe emissiva Euro 4, seguite per il 25,8% sul totale da quelle omologate in classe emissiva Euro 3.

Passaggi di proprietà al netto delle minivolture

Quota novembre 2021 Quota novembre 2022 Variazione Benzina 37,2% 39,3% -3,0% Diesel 48,6% 45,5% -14,2% Ibrido benzina 3,2% 3,7% 7,6% Ibrido diesel 0,4% 0,5% 32,2% Elettrico 0,6% 0,4% -37,7%

La situazione Regione per Regione

Il segno negativo si pone davanti alla percentuale di tutte le Regioni, senza distinzione geografica tra Nord e Sud e senza alcuna eccezione. La diminuzione dei passaggi di proprietà è più evidente al Sud, con un valore medio di -9,3% (al Nord -7,4% e al Centro -8,8%).