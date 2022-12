Chi non si è mai trovato a passare su delle rotaie e, nonostante luce rossa spenta e barra alzata, ha comunque guardato a destra e sinistra per accertarsi del non sopraggiungere di un treno? Lo facciamo tutti, perché fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio.

Sopraggiungere nei pressi dei binari, anche a luci spente e barra alzata, richiede sempre la massima attenzione quando si è alla guida e, a tal proposito, Skoda ha sviluppato un innovativo sistema che avvisa con anticipo il guidatore. Presto sarà implementato nella app Traffication.

Come è fatto e come funziona

L'app Traffication per il sistema di infotainment delle Skoda è già disponibile in 32 Paesi e presto sarà aggiornata con il preavviso dei treni. Si tratta di una funzione sviluppata in collaborazione con l'operatore ferroviario Leo Express e che utilizza la tecnologia su cloud per dialogare con l'infrastruttura, inviando le informazioni direttamente sullo schermo dell'auto.

In prossimità di un passaggio a livello chiuso, l'auto emetterà un avviso al conducente preannunciando che entro 1.000 metri sarà necessario arrestare completamente l'auto per il sopraggiungere di un treno sui binari. Un sistema molto utile soprattutto su tutte quelle strade con curve a gomito cieche che non permettono, a grande distanza, di vedere in anticipo l'intersezione con il tracciato ferroviario.

L'avviso di passaggio a livello sull'infotainment Skoda

Non solo treni

L'app Traffication di Skoda, un'evoluzione del sistema Traffic Information App, non emette avvisi solo per i treni.

Tra le sue funzioni, sempre attraverso la tecnologia cloud e la connessione a internet, figurano anche le notifiche riguardo imminente maltempo, incidenti sulla strada, manto scivoloso e perfino scarsa visibilità, che, sulle auto dotate di fari adattivi a LED, accende in automatico i fari fendinebbia.

La nuova app Traffication per i sistemi di infotainment Skoda è già disponibile in 32 Paesi con avvisi in 23 lingue. Si può scaricare su Skoda Connect per tutte le auto della Casa dotate dell'ultimo sistema di bordo, a eccezione della Enyaq iV.

Come funziona l'avviso treni di Skoda Traffication