Lanciato inizialmente in Svizzera come progetto pilota ora Pay to Park, sistema di pagamento telematico dei parcheggi ideato da Skoda, si prepara a sbarcare in altri paesi. Italia compresa. Prima però sarà il turno Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia,

Germania e Norvegia - dove il servizio è già attivo - mentre nel Bel Paese arriverà a inizio 2023.

La funzione sarà disponibile sia per smartphone - a patto di aver scaricato l'app MySKODA - sia per i sistemi di infontainment Amundsen e Columbus di quasi tutta la gamma Skoda: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq e Kodiaq. E la Enyaq? Anche per il SUV elettrico si può utilizzare Park to Pay, ma unicamente tramite app su smartphone.

Come funziona

Prima di tutto bisogna registrarsi, creare un account Skoda Connect e abilitare l'accesso remoto al veicolo. Successivamente bisogna inserire i vari dati di pagamento e poi si è pronti per utilizzare il servizio Pay to Park. Servizio che, grazie alla partnership con Parkopedia, visualizza i vari parcheggi presenti in zona e i prezzi.

Una volta parcheggiato si può procedere con il pagamento, con la possibilità di prolungare o accorciare il tempo della sosta tramite il proprio smartphone o il sistema di infotainment, con la sicurezza quindi di evitare multe e non pagare più del necessario.

Ecco come attivare Pay to Park da smartphone:

Scaricare l'app MySKODA su Google Play o App Store.

Attiva l'account ŠKODA Connect.

Attivare il servizio Pay to Park

Registrarsi al servizio e aggiungi un metodo di pagamento

Iniziare la sosta

Per attivare e utilizzare Pay to Park direttamente dall'auto invece bisogna