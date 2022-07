Dal debutto di Android Auto in poi, è evidente quanto Google guardi con attenzione al settore automobilistico, terreno fertile perché ancora relativamente giovane nel mondo tech che è proprio al colosso di Mountain View.

E ora che è ormai sdoganato l’uso dei comandi vocali, con Google Assistant che pian piano sta diventando uno strumento sempre più prezioso anche per gli automobilisti, l’obiettivo di gestire tutto con la voce si fa più concreto. Un esempio recente? La possibilità di pagare il parcheggio coi comandi vocali.

Le auto a bordo di Google Assistant

Non è un mistero che Google Assistant sia in vario modo d’aiuto per chi guida. Da tempo è infatti di supporto per i viaggi con routine, aggiornamenti su traffico e altre notizie, supporta Google Maps con la relativamente nuova modalità Auto, fra l'altro personalizzabile in vario modo, e in futuro sarà perfino in grado di far gestire all’utente diverse funzioni da remoto (riscaldare l’abitacolo, bloccare le portiere, e altro).

L’ultima novità a bussare alla porta dell’assistente di Google riguarda invece i parcheggi. Col debutto di una nuova sezione nelle impostazioni di Google Assistant, denominata “I tuoi veicoli”, pagare il parcheggio con la voce è ora realtà (negli USA). Al momento, tale funzione non è ancora disponibile in Italia, ma ci aspettiamo che arrivi prossimamente, considerando il consueto decorso delle funzioni di Assistant (e non solo).

Parcheggiare con Google Assistant

Proprio quella sezione, “I tuoi veicoli”, fa da archivio delle targhe aggiunte a Google Assistant, Google Maps e Google Pay (ora Google Wallet), numeri di targa che serviranno chiaramente per poter completare il pagamento del parcheggio. L’area è modificabile dall’utente a proprio piacimento, è possibile ad esempio anche assegnare alle proprie auto un soprannome.

Comunque, al momento la funzione di pagamento della sosta di Google Assistant funziona tramite Google Pay (Wallet) ed è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, inizialmente in più di 400 città. Lì basta pronunciare un “Hey Google, paga il parcheggio”, per vedere eseguita l’operazione, senza dover scendere dall’auto, o cercare carte di credito, banconote e spiccioli. C’è perfino la possibilità di prolungare la sosta, o ottenere informazioni sul tempo rimanente, sempre col solo ausilio dei comandi vocali.