L’anello di congiunzione tra la MINI “originale” e la MINI del presente? È il concept ACV30. Il curioso prototipo svelato nel 1997 ha aperto la strada all’evoluzione del brand in un marchio premium sotto la nuova guida del Gruppo BMW.

Per quanto il suo stile sia stravagante, sono evidenti i vari richiami al modello che da oltre 20 anni è tornato nei listini di mezzo mondo.

Progettare il futuro partendo dal passato

L’ACV30 (l’acronimo di “Anniversary Concept Vehicle 30”) viene presentata come una sorta di tributo alla vittoria di MINI nel rally di Monte Carlo del 1967. In effetti, nella progettazione, i designer Adrian Van Hooydonk e Frank Stephenson (quest’ultimo “padre” della futura MINI e di supercar come Ferrari F430 e McLaren MP4-12C) si sono ispirati proprio all’auto da corsa.

I “link” tra i due modelli si trovano nelle iconiche stripes bianche che attraversano il cofano e nei fari LED supplementari installati sulla calandra. Le proporzioni, però, sono completamente diverse: l’ACV30 è più piatta e più allungata rispetto alla MINI originale.

Il frontale con fari circolari e strisce longitudinali bianche è un omaggio alla MINI degli anni '60 Il posteriore ha due fari piccolissimi e lo scarico centrale (una caratteristica presente anche nelle MINI attuali più sportive)

Ciò è dovuto al fatto che il concept si basa sulla MG F, una sportiva compatta a motore centrale e trazione posteriore di grande successo in quegli anni (soprattutto nel Regno Unito). Anche se è difficile trovare informazioni precise sul web, è probabile che la MINI abbia lo stesso 1.8 da 160 CV della MG e che, grazie al peso inferiore a una tonnellata, sia in grado di offrire un’esperienza di guida da vero go-kart.

Un'eredità importante

Come detto, diversi elementi stilistici del prototipo vengono ereditati dalla MINI presentata nel 2001, tra cui i passaruota muscolosi, il tetto bianco a contrasto, lo scarico centrale (presente sulle versioni più sportive) e gli interni col quadro strumenti circolare posizionato al centro della plancia.

Insomma, se la MINI è arrivata fino ai giorni è anche merito di questa strana concept di 25 anni fa.