Annunciata tempo fa e vista per la prima volta al Salone di Parigi 2022 la Dacia Jogger Hybrid si appresta ad arrivare nelle concessionarie italiane. Stando a quanto dichiarato dalla Casa gli ordini apriranno a gennaio 2023, mentre il debutto negli autosaloni avverrà a marzo del prossimo anno. Non sappiamo ancora però se gli allestimenti ricalcheranno quelli delle altre versioni (benzina e GPL) o se ci saranno versioni dedicate.

Sappiamo invece che il prezzo della Dacia Jogger ibrida (primo modello elettrificato della Casa rumena) sarà di 25.200 euro per la versione Expression a 7 posti. Il nuovo powertrain quindi non farà rinunciare alla terza fili di sedili.

Dacia Jogger ibrida, il motore

A muovere la Dacia Jogger Hybrid ci pensa un 1.6 litri aspirato benzina da 90 CV abbinato a due motori elettrici (uno da 50 CV e uno più piccolo con funzione di starter, generatore e sincronizzatore per la trasmissione), una piccola batteria da 1,2 kWh e un particolare cambio automatico a 4 rapporti. Si tratta dello stesso powertrain delle versioni E-Tech delle Renault Clio e Captur, con potenza totale di 140 CV e 250 Nm di coppia.

Il motore della Dacia Jogger Hybrid

Secondo i dati ufficiali il sistema permette alla Dacia Jogger ibrida di muoversi in elettrico per l'80% del tempo nella guida in città, con consumi abbattuti del 40% e autonomia totale di 900 km. Non manca naturalmente la frenata rigenerativa, per ricaricare la batteria nelle fasi di decelerazione.

Una motorizzazione che nel 2024 dovrebbe trovare spazio anche sulla nuova generazione della Duster.

Dacia Jogger ibrida, i prezzi

Come detto i prezzi della Jogger Hybrid, tra le novità Dacia 2023 più attese, partono da 25.200 euro per la versione 7 posti in allestimento Expression. Non ci sarà quindi l'allestimento base Essential, disponibile invece per le altre motorizzazioni in abbinamento all'abitacolo 5 posti.

Di serie, se la lista dovesse essere confermata, sono previsti barre al tetto modulari, sensori di parcheggio posteriori, cruise control, climatizzatore manuale, alzacristalli posteriori elettrici e touchscreen da 8" con Android Auto ed Apple CarPlay.

Tra gli optional sono presenti sedili anteriori riscaldabili, telecamera posteriore, sistema keyless, climatizzatore automatico e navigatore satellitare.

Come detto la Dacia Duster ibrida si aggiungerà alla gamma attuale, composta dal 1.0 turbo benzina 3 cilindri da 110 CV o alla sua versione benzina/GPL da 100 CV.

La Dacia Jogger Hybrid vista dal vivo