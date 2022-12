Chiuso il capitolo Futurista ora Automobili Amos si è lanciata nel progetto Safarista, restomod che omaggia la versione Rally Safari della Lancia Delta. Ne verranno costruite appena 10, con altrettante Lancia Delta Integrale 16V come donor car, al prezzo di 570.000 euro (IVA esclusa).

Un progetto ancora più esclusivo rispetto a quello della Futurista e che potrebbe finire (anche) nelle mani di Ken Block, per dare vita a un nuovo capitolo della saga Gymkhana. A lanciare l'idea è stato lo stesso funambolico pilota statunitense in un post sul proprio profilo Instagram.

Colpa del gin

Ora, dire che la cosa si farà di certo non è possibile, ma unendo i puntini chissà mai che non l'incontro non possa avvenire. Come detto galeotto fu un post su Instagram nel quale, presentando la sua nuova partnership con il brand italiano Engine (produttore di gin conservato in latte che richiamano quelle utilizzate per l'olio motore) Ken Block ha dichiarato "Vogliono che il mio prossimo lavoro sia con questa Lancia Delta Integrale per un divertente progetto cinematografico. Cosa ne pensate?"

Non sappiamo voi, ma vedere la Safarista impegnata a fare traversi con Block al volante stuzzica non pochi appetiti.

Il post ha raccolto like e commenti a non finire, tra cui anche quello del profilo ufficiale di Automobili Amos. Ora, non sappiamo se sia un'abile mossa di marketing o una vera sorpresa anche per la startup italiana. Di certo, a guardare le reazioni, se il progetto dovesse andare in porto il video potrebbe fare il record di visualizzazioni per la serie dedicata alle intraversatissime Gymkhana.

La Delta Safarista si basa meccanicamente sulla Lancia Delta Integrale 16V

Sua altezza la Delta

Come detto la Delta Safarista è basata meccanicamente sulla Lancia Delta Integrale 16V e nell'estetica riprende la versione che corse - e vinse - il Rally Safari nel 1988. Le modifiche sono numerose e comprendono carrozzeria 3 porte, abitacolo 2 posti con sedili ultra avvolgenti, telaio rinforzato, cambio e differenziali sportivi, motore completamente aggiornato, assetto regolabile, impianto frenante potenziato, freno a mano idraulico e rollbar.

Come sulla Futurista è presente l'iconica scritta "Levati" che indica l'accensione degli abbaglianti Esteticamente la Safarista riprende la Delta che corse e vinse il Rally Safari nel 1988

Una vera belva che dovrebbe poter contare sugli stessi 330 CV della Futurista, con la capacità di avventurarsi su terreni accidentati senza problemi. A patto che ve la sentiate di rischiare di fare danni a un'auto da quasi 600.000 euro.