Oltre 3.700 euro di sconto senza rottamazione: è quanto Seat propone a gennaio sulla Leon 5 porte con motorizzazione 1.0 TSI a benzina da 110 CV, in allestimento Style.

Questo è, sì, l’allestimento alla base della gamma Leon, ma comprende accessori come virtual cockpit, fari a LED e sistema keyless; in più c’è il modello con il 1.0 da 90 CV e cambio a 5 marce anziché 6, che costa 600 euro in meno.

La Leon 110 CV ha un listino di partenza di 25.100 euro, che si riduce a 21.349,27 euro senza necessità di ecoincentivi.

Versando 4.545 euro di anticipo, le rate mensili sono 35 da 269 euro (TAN 8,59%, TAEG 10,27%), mentre la maxi rata finale è di 11.437,31 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione.

Nell’importo è compresa un’estensione di garanzia di 2 anni, quindi per un totale di 4 anni o 40.000 km.

Vantaggi

Il finanziamento Seat Senza Pensieri permette di ottenere uno sconto apprezzabile sulla Leon a benzina da 110 CV in rapporto al listino iniziale, e un valore di rata proporzionalmente contenuto, che include anche una garanzia che dura più del finanziamento mensile.

Svantaggi

Il costo delle spese di incasso è tra i più bassi del mese, ma il TAEG è tra i più alti, superando di slancio il 10%.

