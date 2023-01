La Honda Jazz ibrida, nome in codice e:HEV, cambia passo per il 2023 - letteralmente - portando al debutto un aumento di potenza per tutti i motori, insieme ad alcuni miglioramenti anche per sospensioni e cambio automatico.

Ma non è tutto, oltre a un'implementata capacità di traino richiesta da alcuni clienti europei, fa il suo ingresso in gamma un nuovo allestimento, di nome Advance Sport, che si posiziona al vertice della gamma.

Più veloce e stabile

I più grandi aggiornamenti per il 2023 della Honda Jazz riguardano ciò che non si vede direttamente, cioè il powertrain. Il sistema e:HEV, rivisto sotto tutti gli aspetti, ottiene prima di tutto una potenza maggiore. Il motore elettrico di trazione guadagna 10 kW, cioè 14 CV, raggiungendo una potenza complessiva di 90 kW, cioè 122 CV.

Il secondo elettrico, con funzione di generazione, guadagna invece 8 kW, raggiungendo così una potenza di picco di 78 kW, cioè 106 CV. Infine, il motore benzina da 1.5 litri ottiene 7 kW di potenza extra e passa a 107 CV totali. A restare invariata è, invece, la coppia di 131 Nm.

Honda Jazz e:HEV 2023 Advance Sport

Per compensare l'aumento complessivo di prestazioni, la Jazz per il 2023 introduce miglioramenti anche per quanto riguarda il comparto sospensioni, che sulla nuova versione Advance Sport all'anteriore diventano meno rigide dell'8% e al posteriore più rigide del 20%, per garantire un feeling di guida più stabile in curva.

Infine, migliorato anche il cambio automatico a variazione continua di coppia, che accoglie un nuovo punto di cambiata a 6.300 giri/minuto.

Un nuovo allestimento

Come anticipato, la gamma della Honda Jazz si arricchisce per il 2023 di un nuovo allestimento. Si chiama Advance Sport e si posiziona al vertice della gamma per quanto riguarda la sportività.

Porta al debutto sulla piccola monovolume giapponese un'estetica dedicata dalla caratterizzazione piuttosto sportiva, con spoiler, minigonne, cerchi bruniti e un paraurti anteriore dal piglio sportivo, con prese d'aria verticali e inserti neri.

Anche all'interno non mancano gli accorgimenti "racing", con nuovi rivestimenti per i sedili e alcune finiture sempre di colore più scuro rispetto agli altri allestimenti.

Honda Jazz e:HEV 2023 Advance Sport Honda Jazz e:HEV 2023 Advance Sport Honda Jazz e:HEV 2023 Advance Sport

Sicurezza e capacità di traino aumentate

Ma non è finita qui, perché il model year 2023 della Honda Jazz e:HEV porta al debutto anche una rinnovata capacità di traino. Come anticipato si tratta di una caratteristica richiesta da alcuni clienti europei per trainare piccoli rimorchi - come quelli per bici o moto - dal peso massimo di 500 kg.

Insieme, la piccola monovolume crossover giapponese accoglie nella sua dotazione anche alcuni sistemi di assistenza alla guida rinnovati, come per esempio il mantenitore di corsia attivo ora in grado di seguire la carreggiata anche a partire dagli 0 km/h quando usato in abbinamento al cruise control adattivo.

La Honda Jazz aggiornata per il nuovo anno sarà in vendita a partire dai prossimi mesi, con prezzi non ancora comunicati per l'Italia ma probabilmente vicini agli attuali.