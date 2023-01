L’automobile sta cambiando, ma sta cambiando anche il modo di raccontarla. E’ una rivoluzione nella rivoluzione sotto gli occhi di tutti. Se pensate agli ultimi 5 video che avete visualizzato sul vostro smartphone è altamente probabile che appartengano ad altrettanti canali a cui siete iscritti (fra cui c'è Motor1.com ovviamente) o che vi siano stati suggeriti dall’algoritmo della piattaforma che utilizzata di più fra YouTube, Instagram o TikTok.

Oggi l’offerta di contenuti non ha limiti e assume infinite sfumature: ci sono video divertenti, video tecnici, prove su strada, approfondimenti, contenuti professionali e amatoriali registrati per passione o "casualità". Ognuno ha la sua funzione - informativa o di intrattenimento - e soprattutto la sua dignità editoriale che merita di essere riconosciuta. Abbiamo deciso di farlo come Motor1.com insieme agli esperti di influencer marketing di Flu, creando l’Automotive Influencers Reports.

L’obiettivo? Identificare per ogni social network i 10 content creator italiani indipendenti più capaci, valutando gli stessi in base alle performance delle loro pagine ponderate con il giudizio della redazione di Motor1.com Italia che di contenuti ne ha visti e creati tantissimi in oltre 20 anni di informazione online.

Perchè siamo giornalisti, ma anche e soprattutto appassionati di auto e di contenuti. E osserviamo a nostra volta i video dei creators per piacere o arricchimento professionale. Perchè nel mondo della comunicazione digitale non si finisce mai di imparare.

Automotive Influencer Report 2023

Per stilare il report 2023 la Redazione ha preso di considerazione la qualità editoriale dei contenuti, l’originalità degli stessi, la qualità dei video e l’efficacia dello storytelling.

Trovate tutti i dettagli sulla metodologia applicata, incluso il funzionamento della software di analisi sviluppato dal partner Flu, nel documento disponibile a questo link.

Di seguito scopriamo, invece, quali sono i migliori creator italiani, piattaforma per piattaforma.

Top 10 Instagram

Nome Link Andrea Cartapani @andrea_cars_and_more Davide Cironi @davidecironi Ginevra Del Lago @ginevradellago Federico Perlam @fedeperlam Alberto Naska @albertonaska Andrea Pirillo @andreapirillo.22 Dario Zani @drivezone_italia Marco Bronzetti @marchettino Fjona Cakalli @fjonacakalli Elena Giaveri @elenagiaveri

Top 10 TikTok

Nome Link Francesco Traino @thereal_fraxx il Deutsch

@ildeutsch Fjona Cakalli

@fjonacakalli Torrisi Officina del Pilota

@officinadelpilota Orange Bullet @orange_bullet300 Erika Cardillo @erikacardillo1 Andrea Pirillo @andreapirillo.22 Davidecarblogger @davidecarblogger marcojustincapelli @marcojustincapelli Octanes Garage @octanesgarage

Top 10 YouTube

Nome Link Davide Cironi @davidecironi Alberto Naska @AlbertoNaska Gasi Garage @gasigarage Carmagheddon @Carmagheddon Federico Perlam @FedePerlam88 Dario Zani @DarioZani Matteo Torrisi @MatteoTorrisiOfficinaDelPilota Fjona Cakalli @thedrivingfjona Andrea Pirillo @AndreaPirillo Marco Bronzetti @marchettino

Per scaricare il report completo cliccate qui