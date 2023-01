Ogni giorno è la stessa routine per milioni di italiani. Si esce di casa, si prende la macchina (o i mezzi pubblici) e si va al lavoro, consapevoli che bisognerà fare i conti col traffico mattutino e serale.

Tante delle nostre città diventano un vero incubo nelle ore di punta, ma nel mondo c’è sempre chi sta peggio, come dimostra la classifica 2022 di INRIX (una società privata che fornisce dati e consigli sulla mobilità) sulle città più trafficate del globo.

Tre italiane tra le prime 30

I ricercatori hanno analizzato i flussi di traffico (basati sui dati GPS anonimi) di centinaia di grandi città in tutto il mondo e hanno messo a confronto la situazione 2022 con quella del 2021 e del 2019, ossia prima che la pandemia cambiasse tante delle nostre abitudini. Al tempo stesso, è stata calcolata la velocità media del traffico nel corso della giornata ed è stata successivamente composta una classifica globale e per continenti.

La classifica tiene conto del "punteggio INRIX", ovvero un coefficiente che tiene conto del disagio dovuto alle code in rapporto alla grandezza della città.

Così, secondo l'ente, la città più “invivibile” al mondo in termini di traffico è Londra con 156 ore perse in un anno in mezzo agli ingorghi (+5% sul 2021 e sul 2019) e una velocità media di 16 km/h. Al secondo posto di questa poco invidiabile classifica c’è Chicago con 155 ore e un aumento drammatico del 49% sul 2021.

A seguire ci sono Parigi, Boston e New York. E c’è anche un’italiana nella Top 10: è Palermo, con 121 ore, nonostante un -12% sul 2019. Relativamente incoraggiante la situazione di Roma (13esima) che mantiene le 107 ore del 2021 e vede calare il traffico del 36% sul 2021.

Rimanendo in Italia, al 29esimo posto c’è Torino con 86 ore (-30% sul 2021), mentre Milano è 61esima con 59 ore (-40% sul 2021). In generale, comunque, la maggior parte delle città del Bel Paese è andata incontro a una riduzione sensibile del traffico, forse grazie anche a un maggior impiego dello smart working in tante aziende.