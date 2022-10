Quante volte vi è capitato di finire bloccati in un ingorgo o in una coda inattesa in tangenziale e dire "se solo l'avessi immaginato avrei preso un'altra strada"? Ebbene, non ci vogliono poteri magici per prevenire un intasamento del traffico, basta consultare la giusta app.

I sistemi di navigazione di bordo più moderni e sofisticati, in grado di ricevere e integrare le informazioni sul traffico, comprendono già funzioni di modifica dell'itinerario per cambiare strada a seconda delle condizioni effettive della viabilità. Se però il vostro navigatore non è di questi o non lo usate perché "tanto conoscete la strada", ecco le app a cui dare uno sguardo prima o durante il tragitto, tutte disponibili per iOs e Android.

Google Maps

Una delle più diffuse, anche perché fa parte del tool di strumenti di Google, e si può consultare online attraverso il motore di ricerca di Google (cercando un luogo e poi impostandolo come destinazione) oppure scaricando l'app dedicata.

Di solito provvede in automatico a segnalare intoppi e il ritardo stimato rispetto al tempo standard per raggiungere la destinazione, ma volendo si può richiamare una specifica funzione di monitoraggio del traffico.

Dall'app Google Maps è possibile richiamare il traffico nelle strade intorno a noi utilizzando il comando Esplora e poi, tra i dettagli Mappa, la voce Traffico. Apparirà verde se scorrevole, arancio in presenza di traffico lieve e rosso se intenso Si può anche avere riscontro sul traffico in un determinato tragitto: in questo caso bisogna visualizzare i dettagli del percorso impostato.

Scaricare Google Maps

My Way

Strumento ufficiale di Autostrade per L'Italia, utilizza i dispositivi di monitoraggio installati lungo la rete ed è dunque piuttosto attendibile, per quanto limitato alle autostrade. Anche quo, scaricata l'app basta cercare nel menù la voce Esplora oppure inserire la propria destinazione per essere ragguagliati sullo stato del traffico. Si può anche consultare l'opzione tempi di percorrenza per avere una stima dell'orario di arrivo.

In più, la app consente anche di connettersi con le telecamere lungo il percorso e ricevere immagini in tempo reale. Infine, è addirittura possibile vedere notiziari e avvisi tramite il servizio MyWay TV.

Scaricare My Way

VAI

Questa è invece legata all'ANAS, società che gestisce varie tratte stradali. Funziona come le altre, anche se si affida in molti casi a Google Maps per indicare percorsi alternativi con cui evitare il traffico.

Offre poi informazioni dettagliate su molte delle tratte di diretta competenza di ANAS e, sfruttando le specifiche sezioni del menù, anche sul traffico urbano.

Scaricare Vai

Waze

Molto apprezzata e considerata la vera alternativa a Google Maps, Waze è una app originale non legata a nessuna istituzione ed è mantenuta efficiente non da particolari infrastrutture di monitoraggio, bensì dagli utenti stessi, che forniscono segnalazioni sul traffico, sugli incidenti ecc... Ha un funzionamento piuttosto snello.

Per chiedere informazioni basta inserire l'indirizzo alla voce "dove andiamo", che si può anche memorizzare per avviare la navigazione in un secondo momento, ma ottenendo già le stima dell'attività sulle strade grazie alla funzione Pre-Drive. Siccome come accennato è aggiornato dagli utenti, Waze consente di fare le proprie segnalazioni toccando il pallino arancione e commentare quelle degli altri.

Scaricare Waze