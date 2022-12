Niente aumenti per il ticket di ingresso in Area C di Milano. A dirlo è stato il sindaco Beppe Sala "Lo escludo sicuramente in tutta la prima parte dell'anno". Entrare nella ztl meneghina quindi continuerà a costare 5 euro e non 7,5 come paventato negli ultimi tempi.

"Lo vedremo più avanti, in questo momento negli equilibri di bilancio che abbiamo approvato oggi e che certificano la spesa totale non abbiamo preso questo tipo di decisione" ha aggiunto il primo cittadino "Vogliamo vedere se poi arriveranno più fondi dal Governo, quello che spesso succede e che ci ci permetteranno di non fare aumenti".

Forse in estate

Tutto rimandato a data da destinarsi dunque. L'aumento infatti non è ancora escluso del tutto e - come sottolineato da Sala - tutto dipenderà da come il Governo deciderà di sostenere le casse comunali.

Per il 2023 non ci saranno quindi novità per l'Area C di Milano: l'ingresso a pagamento avrà un costo di 5 euro, ma solo per alcune tipologie di vetture. Continueranno a entrare gratuitamente i seguenti veicoli:

Autoveicoli elettrici

Autoveicoli ibridi con emissioni inferiori a 100 g/km

Autoveicoli ibrido con emissioni superiori a 100 g/km (fino al 1° ottobre 2022)

Scooter, moto, tricicli e quadricicli elettrici

Veicoli che trasportano disabili

Persone dirette al pronto soccorso

Non possono invece accedere all'Area C: