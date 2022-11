Grandi novità per la mobilità a Roma dal 15 novembre: la Giunta Comunale ha infatti deciso di estendere le limitazioni alla circolazione in Fascia Verde a partire da martedì prossimo. Iniziativa che di fatto chiuderà l'accesso ai veicoli più inquinanti da lunedì al sabato, lasciando quindi la libera circolazione unicamente la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali.

Sono state inoltre indette nuove domeniche ecologiche dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, per almeno quattro domeniche, con stop a tutti i veicoli dotati di motore endotermico dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30.

Fascia verde Roma, chi non può entrare

Secondo quanto comunicato sul sito ufficiale del Comune a partire dal 15 novembre 2022 la Fascia Verde di Roma sarà chiusa alle seguenti tipologie di auto:

autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2;

autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3;

ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina Pre-Euro 1 ed Euro 1 e a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2

Sulla scia di quanto già successo a Milano per Area B e Area C sono già state comunicate le prossime limitazioni al traffico in vigore nei prossimi anni:

Dal 1° novembre 2023:

autovetture alimentate a gasolio Euro 4 nella fascia oraria 7.30-20.30;

veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 4 nella fascia oraria 7.30-10.30/16.30-20.30;

ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio, Euro 3

Dal 1° novembre 2024:

autoveicoli alimentati a benzina Euro 3;

Dal 1 novembre 2024 al 31 marzo di ogni anno:

autovetture alimentate a gasolio Euro 5 nella fascia oraria 7.30-20.30;

veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 5 nella fascia oraria 7.30-10.30/16.30-20.30.

Arrivano gli incentivi

Per ovviare ai problemi che affliggeranno gli automobilisti romani, informati con preavviso minimo, il Comune di Roma ha avviato una serie di misure a sostegno per chi si troverà "tagliato fuori" dalla circolazione in Fascia Verde.

Chiunque rottamerà un veicolo Euro 2/Euro 3 benzina o Euro 3/Euro 4 diesel riceverà un abbonamento annuale gratuito al Trasporto Pubblico. Sperando naturalmente in un potenziamento della rete.

Se invece si rottamerà un mezzo commerciale leggero da Euro 3 a 5 per passare a una versione elettrica il Comune riconoscerà un incentivo all'acquisto, da sommare agli incentivi statali.

L'ammontare dei fondi a disposizione è di 3 milioni di euro per il 2022, 5 milioni per il 2023 e 5 milioni per il 2024.

Fascia Verde Roma, la mappa