Dal 2024 arrivare in auto ai passi dolomitici - Pordoi, Gardena, Sella e Campolongo - non sarà più così facile come oggi. In un post pubblicato sui social infatti il Governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato quella che sarà a tutti gli effetti u na rivoluzione: tra 2 anni "si salirà in auto sui passi del Pordoi, del Campolongo, del Gardena e del Sella solo prenotando online; i valichi saranno raggiungibili soltanto se avranno parcheggi disponibili".

Nascerà così la "Dolomiti Low Emission Zone", un'iniziativa nata dall'accordo tra le Province interessate, la Regione Veneto e i ministeri delle Infrastrutture e dell'Innovazione Tecnologica. Un progetto da 30 milioni di euro che si baserà sulla georeferenziazione dei livelli di traffico che continuerà a evolversi per arrivare entro fine 2026, quando a Cortine si svolgeranno le Olimpiadi Invernali, a contare numerose piste ciclabili e parcheggi di interscambio a valle, dove prendere poi navette per arrivare ai passi.

Giù traffico ed emissioni

"Nessuna chiusura dei passi, ma piuttosto un contingentamento delle presenze: questa è la sfida per tutelare un ambiente fragile introducendo una nuova forma di mobilità ed evitando il traffico sulle montagne più belle del mondo!" ha specificato Zaia nel proprio post.

Liberare le montagne dalle auto, anche perché - sempre secondo quanto dichiarato dal Governatore del Veneto "In alcuni momenti dell'anno, nella stagione invernale e in quella estiva, abbiamo i passi che vanno in difficoltà, non è solo una questione di traffico e di ingorghi ma è anche una questione in inquinamento e di sostenibilità". C'è il tema dell'attesa in strada ma anche dell'inquinamento".

Ridurre le emissioni tramite un "Grande Fratello" (espressione utilizzata da Zaia) per analizzare 24 ore su 24 i flussi di traffico sulle strade dei passi Pordoi, Gardena, Sella e Campolongo e "stabilire modalità di parcheggi scambiatori, intermodalità tra trasporto privato e pubblico".