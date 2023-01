Il passatempo del momento è quello di chattare con l'intelligenza artificiale. Chiedendo di tutto. Non solo per ottenere risposte testuali ma anche per creare immagini. Spesso mozzafiato. Da semplici caricature a paesaggi incantati. Oppure, perché no, anche l'auto dei nostri sogni.

Sogni che potrebbero anche avere le forme di una nuova Renault Twingo, la piccola francese che nel 2023 compie 30 anni di vita. Un anniversario che la Casa francese sfrutta per lanciare un nuovo contest, chiamando a raccolta la propria community chiedendo di immaginare la nuova Twingo. Usando l'intelligenza artificiale.

Nessun limite

L'iniziativa si chiama "reinvent Twingo" e prenderà il via il 1° febbraio 2023 per poi terminare il 31 marzo. Due mesi per spremere a fondo i programmi di AI per tirare fuori il progetto più particolare.

Che si tratti di Midjourney, Stable Diffusion o Dall-E (intelligenze artificiali dedicate alla creazione di illustrazioni) non importa. Ciò che conta è il risultato. Una Renault Twingo volante, una fatta di cioccolato o pronta per affrontare temibili percorsi in offroad. L'unico limite è la fantasia.

Una volta ottenuta la creazione che più ci soddisfa basterà pubblicarla su uno qualsiasi dei social più popolari accompagnata dall'hashtag #ReinventTwingo. Una volta chiusa l'iniziativa la palla passerà ai designer Renault, il cui compito sarà quello di creare una concept in "carne e ossa" ispirata ai progetti nati dall'intelligenza artificiale.

"Una volta disponibile solo per le élite della tecnologia, l'intelligenza artificiale è ora aperta a tutti in soli tre clic. Questa nuova tecnologia accessibile consente a tutti di liberare il potere della propria immaginazione. Abbiamo voluto rendere omaggio all'iconica Twingo dando a tutti la possibilità di partecipare al processo creativo. Presenteremo la prima concept prodotta con intelligenza artificiale e umana, generata direttamente dai disegni che riceveremo",

ha dichiarato Arnaud Belloni, Global Chief Marketing Officer.

E chissà che il progetto che ne nascerà non possa far cambiare definitivamente idea a Shakira.