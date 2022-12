E se le auto del futuro nascessero dall’intelligenza artificiale? Sembra una “provocazione”, ma per Mercedes è già realtà. La Casa ha lanciato una particolare iniziativa chiamata “La mia auto del futuro” in cui invita gli appassionati del brand a disegnare i modelli del domani.

A dire il vero, agli utenti basta solo descrivere la vettura. A “progettarla” ci pensa un sofisticato algoritmo.

Come funziona

Come lascia intuire il nome, la tecnologia Text-to-Image permette di convertire una frase in un’immagine. Partendo da semplici parole o da alcuni suggerimenti testuali, l’intelligenza artificiale è in grado di elaborare un modello originale di auto. Ogni prodotto dell’IA è unico nel suo genere ed è l’esclusiva visione del futuro di un’automobilista.

L'attore Can Yaman è il testimonial dell'iniziativa Mercedes

Per creare la propria Mercedes, basta accedere al sito dell’iniziativa, registrarsi inserendo alcuni dati e inserire una frase. Al resto penserà il super “cervellone” del brand, col risultato finale che sarà scaricabile e condivisibile su tutte le piattaforme social accompagnando il post o la storia con gli hashtag #LaMiaAutoDelFuturo e #MercedesEQ.

Risultati imprevedibili

I primi risultati pubblicati da Mercedes sono piuttosto bizzarri. Dall’auto con le ali a quella avvolta dai fiori, i modelli sono sicuramente originali e stravaganti. Ma hanno come punto in comune la classica calandra con la Stella del marchio e gli stilemi di design associati alle ultime EQ.

Mirco Scarchilli, responsabile marketing communication experience di Mercedes Italia, spiega l’iniziativa: