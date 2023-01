La Baviera è una regione prolifica per le attività industriali legate in un modo o nell'altro ai motori e in questi anni sta diventando con altrettanta rapidità un centro di riferimento anche per le tecnologie "green" e l'elettrificazione.

Ospita infatti, oltre al quartier generale e allo stabilimento numero uno del colosso BMW, anche uno dei due del gigante dell'elettronica Siemens e, non ultima, la sede di MAN, storico costruttore di veicoli pesanti controllato, tramite il Gruppo Traton, da Volkswagen. E anche in questo caso, comprende la fabbrica principale, che dall'anno scorso ha iniziato la lenta transizione verso l'elettrico.

Antica stirpe

La moderna MAN è il risultato di fusioni e acquisizioni di numerose aziende dell'industria pesante, le più antiche delle quali fondate a metà del 1700 nei dintorni di Oberhausen, nell'area della Ruhr, e attive nel settore siderurgico, anche se la società battezzata a tutti gli effetti Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg e dedita alla produzione di autocarri e motori nasce nel 1893.

L'installazione a Monaco del quartier generale avviene nel 1955, con l'acquisizione di uno stabilimento della Allach, società produttrice di motori per aviazione, a cui MAN è già legata tramite una joint venture creata dalla divisione motori MAN Turbo.

La produzione di camion inizia subito e appena cinque anni dopo, nel 1960, l'impianto ha già sfornato circa 30.000 veicoli. Nel '67 si concentra sui camion spostando quella dei bus in un altro stabilimento.

Il quartier generale MAN di Monaco

L'evoluzione dei veicoli prosegue con il passaggio dai celebri F7 ed F8 degli anni '70 agli F90 ed F2000 nei decenni seguenti, fino alla nascita della serie TG che tuttora rappresenta il fiore all'occhiello dell'azienda, mentre una collaborazione con Volkswagen permette alla Casa di essere presente anche tra i commerciali leggeri con il TGE, basato su VW Crafter e anche elettrico.

Il reparto assemblaggio cabine

Rinnovato e ampliato diverse volte, questo complesso occupa un'area di circa un milione di metri quadri e impiega complessivamente intorno ai 9.000 addetti. Di questi, circa 900 lavorano all'assemblaggio dei modelli TGX e TGS, mentre più o meno altrettanti sono occupati nel reparto cabine e 800 provvedono alla produzione di assali. La capacità annua supera i 90.000 veicoli completi.

I modelli MAN TGS e TGX prodotti a Monaco

Prove generali

Nel 2016 questo stabilimento viene premiato come “Factory of the Year” per la particolare efficienza della rete di fornitura. Da qui la Casa riparte alla fine del decennio quando programma l'introduzione dei suoi primi modelli interamente elettrici, avviando un processo di conversione che termina a metà 2021 con la nascita del MAN eMobility Center, un'area di 4.000 metri quadri dedicata all'assemblaggio delle varianti a batteria.

Un trattore pesante con motore diesel Uno scorcio dell'eMobility Center, area sperimentale di assemblaggio dei camion elettrici

Si tratta di un'operazione esplorativa, in quanto l'obiettivo della Casa è integrare la produzione dei camion a batteria nella stessa linea degli altri in modo da poter costruire in modo flessibile veicoli a motore elettrico oppure endotermico secondo la domanda e l'andamento del mercato. L'area, infatti, include anche aule di formazione del personale su tecnologie e componenti elettrici, con le quali si punta a preparare il 100% degli addetti entro la fine dell'anno.

MAN prevede che la domanda di autocarri pesanti elettrici aumenterà in modo sostanzioso nei prossimi anni, anche per effetto delle richieste dell'Unione Europea che ha posto come obiettivo al trasporto pesante un taglio delle emissioni di CO2 del 30% entro il 2030 per i camion sopra le 16 tonnellate di massa totale ammessa.

La scheda di MAN Monaco